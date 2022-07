Sarina Wiegman wacht flinke bonus bij EK-winst met Engelse vrouwen

Vrijdag, 29 juli 2022 om 14:00 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:31

Mocht Sarina Wiegman komende zondag met de Engelse vrouwen Europees kampioen worden, dan levert dit de bondscoach een flinke bonus op. The Times meldt dat de 52-jarige Wiegman een paar ton extra kan bijschrijven als Engeland de finale weet te winnen van Duitsland.

Wiegman werd in 2017 Europees kampioen met de Oranje Leeuwinnen en stopte na de Olympische Spelen van 2021 als bondscoach van Nederland. Ze vertrok naar de Engelse vrouwen, om Phil Neville op te volgen. Tot dusver stond Wiegman negentien wedstrijden aan het roer bij the Lionesses, en geen enkele wedstrijd daarvan werd verloren. Ook op het EK in Engeland gaat het Wiegman momenteel voor de wind: alle groepsduels werden gewonnen, met een doelsaldo van veertien voor en nul treffers tegen. Vervolgens rekende Engeland in de kwartfinale na verlenging af met Spanje (2-1) en was het afgelopen dinsdag in de halve finale te sterk voor Zweden (4-0).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarom wacht komende zondag de finale, die op Wembley gespeeld zal worden tegen Duitsland. Als Engeland die wint, kan Wiegman volgens The Times een bonus krijgen die tot wel de helft van haar jaarsalaris bedraagt. Volgens de Engelse krant verdient Wiegman op jaarbasis 400.000 pond, wat neerkomt op zo’n 475.000 euro. Overigens heeft Wiegman zelf eerder ontkend dat dat haar salaris is bij de Engelse voetbalbond.

Ook haar speelsters zouden kunnen rekenen op een leuk extra zakcentje als de EK-finale wordt gewonnen. Dat gaat om ruim 65.000 euro per speelster. De finale tussen Engeland en Duitsland, dat woensdag in de halve finale met 2-1 te werk was voor Frankrijk, wordt zondagavond om 18:00 uur afgetrapt.