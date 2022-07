‘Karlsson kan na uitspreken vertrekwens rekenen op interesse uit LaLiga’

Vrijdag, 29 juli 2022 om 13:09 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 13:19

Jesper Karlsson staat op de radar van Celta de Vigo, zo meldt de Spaanse lokale krant Faro de Vigo. De Spanjaarden zouden zelfs al een bod van tien miljoen euro op de Zweedse aanvaller van AZ hebben uitgebracht. Celta zou de 24-jarige Karlsson, die onlangs zijn vertrekwens bij AZ uitsprak, als eventuele vervanger zien van Denis Suárez, waar de club uit Galicië mogelijk afscheid van gaat nemen vanwege een ruzie met voorzitter Carlos Mouriño.

De ruzie tussen Suárez en Mouriño heeft te maken met de transfer van de talentvolle jeugdspeler Bryan Bugarín van Celta de Vigo naar Real Madrid vorig jaar. Volgens Spaanse media heeft Suárez een klein aandeel in het zaakwaarnemersbureau van Bugarín, waardoor hij volgens Mouriño zo ook geld verdiende aan de transfer van Bugarín. Mouriño voelt zich daardoor verraden en wil van Suárez af. Laatstgenoemde ontkent de beschuldigingen van Mouriño en gaf aan het shirt van Celta te willen blijven dragen.

Mochten de wegen van Suárez, die voorheen ook voor Sevilla, Villarreal, Barcelona en Arsenal uitkwam, en Celta de Vigo inderdaad scheiden, dan ziet de club in Karlsson dus een mogelijke opvolger. Het bod van tien miljoen euro dat de Spanjaarden al zouden hebben gedaan op Karlsson was volgens Faro de Vigo een stuk lager dan AZ wil ontvangen.

Celta de Vigo, dat eerder deze zomer Luca de la Torre overnam van Heracles Almelo, eindigde afgelopen seizoen op een elfde plek in LaLiga. Jesper Karlsson speelde de afgelopen twee seizoenen negentig duels voor AZ, waarin hij goed was voor 23 treffers. Eerder werd bekend dat ook Napoli en OGC Nice geïnteresseerd zouden zijn in de Zweed.