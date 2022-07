Romano komt met meer details: Pisa zit hoog in de boom voor Lucca

Ajax moet flink in de buidel tasten wil het Lorenzo Lucca definitief overnemen van Pisa. De aanvaller, die in Amsterdam moet fungeren als targetman, moet in eerste instantie op huurbasis overkomen. Volgens Fabrizio Romano kan met de totale deal een bedrag van rond de elf à twaalf miljoen euro worden gemoeid. La Gazzetta dello Sport, dat al spreekt van een akkoord, spreekt van een koopoptie van acht miljoen euro.

Ajax is voor de spitspositie al langer op zoek naar een alternatief voor Brian Brobbey en Dusan Tadic en ziet in Lucca de gewenste stormram die wedstrijden kan openbreken. Er is nog niet met Pisa gesproken over een eventuele transfer, maar er wordt verwacht dat dat spoedig gaat gebeuren. Eens te meer omdat ook Bologna hengelt naar de diensten van de jeugdinternational. De club uit de Serie A leek lange tijd de beste papieren te hebben, maar moet nu toezien hoe Ajax er mogelijk met de deal vandoor gaat.

Lucca zou zelf hebben aangegeven graag naar Ajax te willen. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano sturen de Amsterdammers aan op een huurdeal met optie tot koop. In totaal kan met de deal twaalf miljoen euro worden gemoeid, zo klinkt het. Om de spits te huren moet een bedrag van één miljoen euro worden overgemaakt. De club uit de Serie B ontving enkele dagen geleden al een bod van Bologna, maar kwam dus nog niet tot een akkoord. Volgens La Gazzetta dello Sport ligt er zelfs een akkoord met Ajax.

Eerste Italiaan ooit

De roze sportkrant beweert dat Lucca akkoord is met het voorstel van Ajax en Pisa een bedrag van anderhalf miljoen euro ontvangt. De koopoptie bedraagt met acht miljoen euro een stuk lager dan het bedrag dat Romano noemt. Opvallend genoeg kan Lucca de eerste Italiaan ooit worden in dienst van Ajax. Nooit eerder hadden de Amsterdammers een speler in dienst met de Italiaanse nationaliteit. Lucca beschikt bij Pisa over een doorlopend contract tot medio 2026.

De 21-jarige Italiaan kan niet bogen op ervaring op het hoogste niveau. Hij werd opgeleid door Torino, maar werd door die club al gauw weggestuurd. Via Vicenza en Brescia kwam de lange Lucca in januari 2020 bij Palermo terecht, dat destijds was afgezakt naar het derde niveau in Italië. In het kenmerkende roze shirt debuteerde de spits in het betaalde voetbal en maakte hij in anderhalf jaar 13 goals in 27 wedstrijden. Pisa besloot de gok te wagen en ruim twee miljoen te betalen. In 30 wedstrijden in de Serie B kwam hij tot 6 treffers en 4 assists.