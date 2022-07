Laporta: ‘We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat Frenkie blijft’

Vrijdag, 29 juli 2022 om 11:57 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 12:16

Barcelona wil Frenkie de Jong graag behouden, maar de Nederlander moet dan wel akkoord gaan met een flinke salarisverlaging. Dat heeft voorzitter Joan Laporta afgelopen nacht aangegeven tijdens een persconferentie in New York, waar Barça morgen het laatste duel van de Amerikaanse tournee speelt tegen New York Red Bulls.

Volgens Laporta wil Frenkie de Jong graag blijven bij de club, maar moet hij daarvoor wel een offer brengen. ''We hebben een nieuwe salarisstructuur'', aldus de voorzitter. ''Wij troffen bij Barcelona een salarispost aan die veertig procent hoger lag dan die van onze concurrenten, en daarom praten we met onze spelers. We zullen alles proberen te doen om ervoor te zorgen dat Frenkie blijft, en ik hoop dat hij ook alles zal doen om te blijven.''

Laporta verwacht van de 25-jarige middenvelder daarom dat hij afziet van een groot deel van het salaris dat hij nog tegoed heeft van de afgelopen twee seizoenen. Vanwege de financiële crisis bij Barcelona ging De Jong er destijds mee akkoord dat een groot deel van zijn salaris pas later betaald zou worden. Daarnaast wil de club dat De Jong minder gaat verdienen dan in zijn contract staat, zodat aankopen als Robert Lewandowski, Raphinha en Jules Koundé kunnen worden ingeschreven voor LaLiga.

De Jong maakte in 2019 de overstap naar Barcelona en kwam tot dusver tot 140 duels en 13 goals voor de Catalanen. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen zit de voormalig Ajacied vooral op de bank: hij stond nog niet in de basis en is drie keer als centrale verdediger ingevallen. Al weken gonst het van de geruchten over een overstap naar Manchester United, terwijl volgens Sport ook Bayern München en Chelsea mogelijke vervolgbestemmingen zijn voor De Jong.