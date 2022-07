Preview met Unibet: Pakken Gravenberch en Mazraoui hun eerste prijs?

Vrijdag, 29 juli 2022 om 12:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:16

Er heerst al weken spanning tussen RB Leipzig en Bayern München over de transfer van Konrad Laimer, maar zaterdagavond vechten de Duitse grootmachten het eindelijk weer uit op het veld. Julian Nagelsmann gaat met Bayern op bezoek bij zijn oude club in het duel om de DFL-Supercup. Weet bekerwinnaar Leipzig te stunten en wint de club voor het eerst in de historie de Duitse Supercup, of gaan Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui direct een prijs pakken met hun nieuwe club? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de wedstrijd om de Duitse Supercup.

Leipzig kende tot dusver een vrij rustige transferperiode. Die Roten Bullen wisten zich te versterken met Xaver Schlager die voor twaalf miljoen euro overkwam van VfL Wolfsburg. Verder nam de club keeper Janis Blaswich transfervrij over van Heracles Almelo. Leipzig zag wel een aantal spelers vertrekken, waaronder Brian Brobbey die voor maar liefst 16,35 miljoen euro terugkeerde naar Ajax. Tyler Adams vertrok voor twintig miljoen euro naar Leeds United, terwijl Nordi Mukiele voor twaalf miljoen euro aan Paris Saint-Germain verkocht werd. Leipzig speelde in de voorbereiding slechts twee oefenwedstrijden. De Duitsers wisten met 3-1 te winnen van Southampton, maar werden een paar dagen later met 0-5 afgedroogd door Liverpool.

Bayern was een stuk actiever op de transfermarkt. Der Rekordmeister wist met Matthijs de Ligt (Juventus) en Sadio Mané twee absolute topaankopen naar München te halen. Daarnaast versterkte de club zich met Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch, die beiden overkwamen van Ajax. Tot slot kocht Bayern het zeventienjarige Franse supertalent Mathys Tel van Stade Rennes. Daartegenover staat het vertrek van doelpuntenmachine Robert Lewandowski naar Barcelona. De Pool maakte in acht jaar tijd maar liefst 344 goals voor Bayern. De Beierse club speelde in de voorbereiding eveneens twee oefenwedstrijden. Bayern wist met 2-6 te winnen van het Amerikaanse DC United, maar verloor een duel tegen grootmacht Manchester City met 0-1.

Na het vertrek van Lewandowski heeft Bayern nog geen superspits aangetrokken. Tel lijkt meer een speler voor de toekomst te zijn. Het lijkt erop dat de doelpunten dit jaar vanaf de flanken moeten komen bij Bayern en Mané heeft bij Liverpool in meerdere seizoenen laten zien veel scorend vermogen te hebben. Vorig seizoen was Mané maar liefst zestien keer trefzeker in de Premier League. Bij Leipzig hoopt men dat André Silva dit seizoen echt zijn volledige potentieel benut. In zijn eerste seizoen bij de club wist Silva in 50 wedstrijden zeventien keer het net te vinden. Een jaar eerder bij Eintracht Frankfurt was Silva alleen in de Bundesliga al 28 keer trefzeker.

