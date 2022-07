Juventus identificeert backup voor Dusan Vlahovic bij competitiegenoot

Vrijdag, 29 juli 2022 om 11:11 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 12:25

Juventus is in de zoektocht naar een nieuwe spits uitgekomen bij Atalanta-aanvaller Luis Muriel, meldt Alfredo Pedulla. Deze zomer keerde Álvaro Morata na een huurperiode in Turijn terug naar Átletico Madrid en volgens de Italiaanse journalist ziet la Vecchia Signora in de 31-jarige Muriel een geschikte opvolger. Ook Roberto Firmino staat naar verluidt op het wensenlijstje van de club uit Turijn.

Morata was de afgelopen twee seizoenen met 32 goals belangrijk voor Juventus, dat hem sinds 2020 huurde van Atlético Madrid. Deze zomer keerde de Spanjaard terug naar Madrid, ondanks dat Juventus hem graag definitief wilde inlijven. Diego Simeone voelt er niks voor om zijn aanvalsleider opnieuw van de hand te doen. Volgens Pedulla blijft de club uit Turijn hoop houden op Morata. Mocht zijn komst niet lukken, wordt Muriel gezien als waardig alternatief.

Atalanta zou bereid zijn om Muriel voor een bedrag tussen de dertien en vijftien miljoen euro te laten gaan. De Colombiaan (45 interlands, 8 goals) maakte in 2019 de overstap van Fiorentina naar Atalanta en was in 128 duels voor la Dea goed voor 59 goals. Bij Juventus zou Muriel de concurrentiestrijd moeten aangaan met Dusan Vlahovic. De Serviër kwam door uiteenlopende redenen nog niet in actie deze voorbereiding.

Eerder meldden Engelse media al dat Juventus zich bij Liverpool gemeld zou hebben voor Roberto Firmino. De Braziliaan raakte afgelopen seizoen zijn basisplaats kwijt in Engeland en lijkt ook komend seizoen niet zeker van veel speeltijd bij the Reds, helemaal nu ook Darwin Núñez is aangetrokken. Firmino heeft nog een contract tot volgend jaar zomer bij Liverpool. Juventus zou bereid zijn om zo’n 23 miljoen euro op tafel te leggen voor hem.