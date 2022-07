Ajax stalt Anass Salah-Eddine na contractverlenging in de Eredivisie

Vrijdag, 29 juli 2022 om 09:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:28

Ajax gaat langer door met Anass Salah-Eddine, meldt De Telegraaf. Het contract van de verdediger is opengebroken en verlengd tot medio 2025. De Amsterdammers verhuren hem komend seizoen aan FC Twente, waar hij de linksbackpositie moet bekleden. Het oude contract van Salah-Eddine liep tot volgend jaar zomer. De speler was al enige tijd in onderhandeling met Ajax over een nieuwe verbintenis, maar was ontevreden over het voorstel van de club. Ook Feyenoord hengelde daardoor naar zijn diensten.

Salah-Eddine werd door Ajax vier jaar geleden overgeheveld vanuit de jeugdopleiding van AZ. De linkervleugelverdediger speelde afgelopen seizoen zijn wedstrijden voor Jong Ajax en maakte in de allerlaatste competitiewedstrijd zijn debuut in de hoofdmacht, als invaller tegen Vitesse (2-2). De clubleiding ziet toekomst in de geboren Amsterdammer en deed in april een voorstel om zijn contract te verlengen. Nadat het eerste voorstel te licht werd bevonden, zijn beide partijen nu alsnog tot een akkoord gekomen.

De interesse in de linkervleugelverdediger was groot, daar naast FC Twente ook Feyenoord, Club Brugge en Everton geïnteresseerd waren in zijn diensten. De Enschedeërs trekken dus aan het langste eind. Salah-Eddine wordt komend seizoen gehuurd en keert in principe daarna weer terug bij Ajax. Bij Twente moet hij de concurrentiestrijd aangaan met Gijs Smal. Aanstaande donderdag staat voor de ploeg van trainer Ron Jans de eerste ontmoeting in de Conference League op het programma tegen het Servische FK Cukaricki.

Salah-Eddine zat de afgelopen weken niet bij de wedstrijdselectie voor de oefenwedstrijden tegen KAS Eupen, Red Bull Salzburg en Shakhtar Donetsk. De wingback viel tegen Lokomotiva Zagreb (3-0 winst) een half uur voor tijd in. Eerder in de voorbereiding deed hij een helft mee tegen SV Meppen (0-3 zege). Het is de bedoeling dat hij meteen aansluit bij FC Twente zodat hij donderdag inzetbaar is in Europees verband. De Enschedeërs hebben met de komst van de linksback de selectie rond voor komend seizoen.