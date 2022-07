Valentijn Driessen maakt korte metten met Ajax, Feyenoord én PSV

Vrijdag, 29 juli 2022 om 09:18 • Laatste update: 09:26

Valentijn Driessen is tot dusver niet onder de indruk geraakt van het aankoopbeleid van de Nederlandse topclubs. In zijn column in De Telegraaf legt hij de aanwinsten langs de spreekwoordelijke meetlaat om tot de conclusie te komen dat nagenoeg iedereen gefaald heeft. Zo heeft Ajax met Brian Brobbey een spits die 'voorbestemd is om wissel te staan', kreeg Walter Benítez bij PSV in vier oefenduels 'al zeven doelpunten' om de oren en heeft Feyenoord vorig jaar een kans laten liggen met Quinten Timber.

Driessen noemt het terughalen van Steven Bergwijn en Brian Brobbey 'beleidsmatig een aanfluiting'. "Twee spelers die Ajax in de eigen opleiding heeft gehad en gratis de deur uitliepen", aldus de chef voetbal. "Brobbey weigerde zijn contract te verlengen en koos als transfervrije speler voor een vette tekenpremie bij RB Leipzig en gaf Ajax een middelvinger. Waar blijf je als club met eigenwaarde als je zo iemand terughaalt? De scouting en technische staf bij Ajax zagen geen beter alternatief voor 16,35 miljoen euro. Dat zegt veel over het niveau van de scouting en de staf. Het betreft een spits die voorbestemd is om wissel te staan."

Ook bij PSV hebben ze de plank misgeslagen. De Eindhovenaren waren al vroeg actief op de transfermarkt, maar hebben Driessen nog niet kunnen overtuigen. "Hoe kunnen de nieuwe directeur Marcel Brands, loopjongen John de Jong en debutant Ruud van Nistelrooij denken dat Simons en Hoever het verschil kunnen maken?", vraagt de columnist zich hardop af. "Jeugdspelers zonder veel ervaring op het hoogste niveau. Doelman Benítez schijnt een gigant te zijn, maar de 29-jarige Argentijn was transfervrij, geen international en afkomstig van Nice. In vier serieuze oefenduels kreeg hij al zeven doelpunten om zijn oren."

Feyenoord daarentegen heeft met Sebastian Szymanski en Santiago Giménez twee 'dark horses', aangetrokken, maar de transfer van Timber kan rekenen op een kritische noot. "Quinten Timber is een topaankoop van Feyenoord, maar technisch directeur Frank Arnesen kon hem vorige zomer gratis ophalen bij Ajax. Nu is de transfersom van 8,5 miljoen euro een rib uit het Rotterdamse lijf." Ook voor Oussama Idrissi en Danilo loopt Driessen niet warm. "Ajax nerveus maken met de aanvallers Danilo en Idrissi – beiden mislukt bij Ajax – is lachwekkend."