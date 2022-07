‘Barça kijkt naar alternatieve route om ’problemen‘ rond Frenkie op te lossen’

Vrijdag, 29 juli 2022 om 08:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:33

In en rond Barcelona raken ze maar niet uitgesproken over de situatie van Frenkie de Jong. De middenvelder drukt stevig op de financiële huishouding en wordt verzocht te vertrekken. Volgens Sport overweegt de club nu om De Jong tijdelijk van de hand te doen om zo geld vrij te maken. Bayern München en Chelsea worden daarbij genoemd als mogelijke vervolgbestemming, waarbij een verplichte optie tot koop moet worden opgenomen van tachtig miljoen euro.

De enige club die kan tippen aan de vraagprijs van Barcelona is Manchester United. De club van Erik ten Hag ziet De Jong graag komen en bereikte al een akkoord met Barça, maar een hereniging met zijn voormalig trainer ziet De Jong niet zitten. De Catalaanse grootmacht legt ondertussen alle mogelijke opties op tafel om zich te ontdoen van de middenvelder. Het salaris van de Oranje-international gaat dit seizoen flink omhoog, waarmee hij de nieuwe limieten van de club overschrijdt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een van de opties die bekeken wordt is die van een transfer. Dit is voor Barcelona de snelste klap om geld vrij te maken in de schatkist. United was bereid om de gevraagde 85 miljoen euro te betalen, maar dat avontuur ziet De Jong niet zitten. De middenvelder heeft geen trek in de Europa League en is niet overtuigd geraakt van het verhaal van the Mancunians. Zoals afgesproken bij zijn komst naar Barcelona kan De Jong dit seizoen een flinke salarisverhoging tegemoet zien. Dit strookt echter met de nieuwe limieten die de club heeft ingesteld.

LaLiga-baas waarschuwt Barcelona inzake behandeling van Frenkie de Jong

Volgens Javier Tebas mag Barcelona Frenkie de Jong niet onder druk zetten door hem te dwingen akkoord te gaan met een salarisverlaging. Lees artikel

Om toch geld vrij te maken in het salarishuis denkt Barcelona er nu aan om De Jong tijdelijk van de hand te doen. Op die manier blijft hij voor de club behouden, maar denkt Barcelona een van de grote problemen op te lossen om nieuwe aankopen te kunnen registreren. Bij een verhuur zou een verplichte optie tot koop kunnen worden opgenomen van tachtig miljoen euro. De Jong ligt nog vast tot medio 2026. De spelmaker zelf is niet van plan om na te denken over salarisvermindering, wat een van de andere opties is.