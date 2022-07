Calvin Bassey staat voor mogelijk debuut in Johan Cruijff Schaal

Vrijdag, 29 juli 2022 om 06:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:46

Calvin Bassey gaat aanstaande zaterdag mogelijk al zijn debuut maken in het shirt van Ajax. De Amsterdammers hebben het papierwerk afgerond, wat betekent dat de van Rangers overgekomen verdediger speelgerechtigd is, meldt De Telegraaf. Belangrijke voorwaarde is wel dat Bassey fit is. Afgelopen dinsdag moest hij nog noodgedwongen verstek laten gaan in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk.

Technisch manager Gerry Hamstra vertelde voorafgaand aan het duel met Shakhtar dat de eerste indruk goed is. "Hij komt misschien niet uit de grootste competitie, maar heeft wel de Europa League-finale gespeeld. Vanuit zijn opleiding bij Leicester City heeft hij hele snelle stappen gezet. Wij denken dat hij gelijk inzetbaar is, maar zo zijn er meer in de brede selectie die we hebben", aldus Hamstra bij Ziggo Sport. "Ook hij moet er voor vechten. Het is wel een jongen die ons gelijk kwaliteiten geeft en ook specifieke kwaliteiten heeft."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax betaalde 23 miljoen euro aan Rangers voor Bassey, een bedrag dat middels bonussen kan oplopen naar 26,5 miljoen euro. Ook nieuweling Francisco Conceiçao is zaterdag inzetbaar. De van FC Porto overgekomen buitenspeler maakte tegen Shakhtar zijn debuut en kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Davy Klaassen. Bij PSV ontbreekt Yorbe Vertessen. De aanvaller is geopereerd aan een blindedarmontsteking en is sowieso de komende twee weken niet inzetbaar voor trainer Ruud van Nistelrooij.