RTL7 strikt Boskamp en Hoogendijk en komt met groot televisienieuws

Donderdag, 28 juli 2022 om 23:17 • Guy Habets

Ook op RTL7 is binnenkort weer een voetbaltalkshow te zien. VTBL maakt een rentree op de Nederlandse televisie en zal vanaf 8 augustus iedere maandag en vrijdag te zien zijn. Er zijn daarvoor een aantal bekende analisten gestrikt, die vaak aan tafel plaats zullen nemen. VTBL zal de strijd aan moeten gaan met de nieuwe talkshow over voetbal van Talpa.

Onlangs werd namelijk bekend dat Wilfred Genee ook weer een talkshow over voetbal zal gaan pressenteren en dat deze onder de vlag van Talpa op de tv te zien zal zijn. Met de terugkeer van VTBL komt er dus nóg een praatprogramma over voetbal bij. Simon Zijlemans en Frank Evenblij zullen, ieder op een eigen avond, het programma gaan presenteren en daarnaast zijn er ook de nodige toonaangevende analisten gestrikt. Zo maakt Jan Boskamp zijn rentree op de Nederlandse televisie.

Naast Boskamp zullen ook Theo Janssen, Hedwiges Maduro, Anouk Hoogendijk, Aad de Mos en Ron Vlaar hun opwachting gaan maken aan tafel. Dat zijn de vaste en roulerende analisten en daarnaast zullen er ook nog gasten aanschuvien. Op maandag 8 augustus is het programma voor het eerst weer te zien, nadat VTBL in het verleden nog flopte. Dat had alles te maken met het feit dat er geen voetbalbeelden uitgezonden mochten worden, maar dat is nu ook anders. Op RTL7 kunnen beelden van de Eredivisie én de Champions League getoond worden.

Naast VTBL en de show van Wilfred Genee en Talpa zullen ook Rondo, Studio Voetbal en Voetbalpraat te zien blijven op de beeldbuis. Dat betekent dat de Nederlandse voetballiefhebber wat te kiezen krijgt. Vandaag Inside, het programma waar naast Genee ook René van der Gijp en Johan Derksen deel van uitmaken, blijft ook deel uitmaken van het televisiemenu.