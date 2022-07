AZ komt niet in de problemen en mag zich opmaken voor tripje naar Schotland

Donderdag, 28 juli 2022 om 22:34 • Guy Habets

AZ staat in de derde voorronde van de Conference League. Na de 1-0 thuiszege op Tuzla City van vorige week, klaarden de Alkmaarders in Bosnië de klus: 0-4. AZ kwam in Sarajevo, waar gespeeld werd omdat de thuisbasis van Tuzla niet aan de UEFA-eisen voldoet, geen enkel moment in de problemen en had in Dani de Wit wederom een uitblinker.

De club uit Noord-Holland trad in Bosnië met dezelfde elf spelers aan als vorige week in het AFAS Stadion. Jesper Karlsson ontbrak derhalve nog steeds en ook Zinho Vanheusden, de nieuwste aanwinst van AZ, kon zijn opwachting niet maken. Hakon Evjen was wederom de vervanger van Karlsson op de rechtervleugel en Jens Odgaard moest vanaf links voor gevaar zorgen. De Wit, die zeven dagen geleden vanaf de stip het enige doelpunt van de wedstrijd maakte, was uiteraard ook van de partij.

De achterstand die Tuzla City in de heenwedstrijd opliep, maakte niet dat de ploeg in eigen land heel anders voor de dag kwam. De meeste spelers werden achter de bal gehouden en met opportunisme moest de weg naar het Alkmaarse doel gevonden worden. AZ hield relatief eenvoudig de controle in handen en na een half uur spelen zat het ook nog eens heel erg mee. Een voorzet van Jens Odgaard werd in twee instanties ingekopt door De Wit, die zijn doelpuntentotaal tegen de Bosniërs daarmee op twee zette en AZ de 2-0 over twee duels schonk.

AZ komt op een 0-1! Weer is het Dani de Wit die scoort. pic.twitter.com/yr9opPN15G — VTBL ? (@vtbl) July 28, 2022

In de tweede helft was het voor de troepen van trainer Pascal Jansen vooral belangrijk om rustig te blijven. Tuzla probeerde namelijk door te drukken en schuwde ook harde duels en strijd niet. Een half uur voor tijd werden de Bosnische hoop echter de grond in geboord. Vangelis Pavlidis stond op de goede plek om een voorzet vanaf rechts van De Wit in te tikken en de Griek gooide daarmee het treffen in het slot. Toen het een minuut later via invaller en nieuweling Mayckel Lahdo ook nog 0-3 werd, moest Tuzla vrezen voor een monsterscore. Het eindigde via Fedde de Jong uiteindelijk op 0-4.

Het gaat nu heel snel. Lahdo maak de 0-3! pic.twitter.com/2KfxSiVc7T — VTBL ? (@vtbl) July 28, 2022

Aangezien er vorige week al geloot is voor de derde voorronde van de Conference League, weet AZ al tegen wie het gaat spelen. Het Schotse Dundee United is de komende twee donderdagen de tegenstander van de formatie van Jansen. De heenwedstrijd wordt op 4 augustus in Schotland gespeeld, waarna het AFAS Stadion op 11 augustus het decor voor de terugwedstrijd is. Binnen afzienbare tijd wordt er ook geloot voor de play-offronde waar AZ bij winst op Dundee in uit kan komen.