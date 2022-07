RKC verzekert zich van Spaans jeugdinternational die scoorde in Camp Nou

Donderdag, 28 juli 2022 om 21:00 • Wessel Antes • Laatste update: 21:13

Julen Lobete speelt in het aankomende seizoen voor RKC Waalwijk, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 21-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van Celta de Vigo. In het afgelopen seizoen speelde Lobete nog veertien wedstrijden in de hoofdmacht van Real Sociedad. Hij wist zelfs te scoren tegen Barcelona in Camp Nou. Celta heeft Lobete voor een miljoen euro overgenomen van Erreala en stalt hem direct in de Eredivisie.

Lobete kwam pas in het seizoen 2018/19 bij een profclub terecht toen hij aansloot bij Real Sociedad Onder 19. Toch ontwikkelde hij zich razendsnel. Lobete brak zelfs door in de hoofdmacht van de club. In de eerste speelronde van het afgelopen seizoen beleefde de spits een droomdebuut in Camp Nou. Hoewel de wedstrijd al gespeeld was mocht Lobete 24 minuten voor tijd invallen bij een 3-0 achterstand tegen Barcelona.



Acht minuten voor het laatste fluitsignaal scoorde Lobete direct zijn eerste doelpunt in LaLiga. Drie minuten later maakte Mikel Oyarzabal de 3-2 uit een vrije trap, waardoor het even nog mooier leek te worden. Helaas voor Lobete liet Sergi Roberto in blessuretijd de eindstand noteren op 4-2. Daarna stond Lobete een aantal keer in de basis in LaLiga. In de thuiswedstrijd tegen Mallorca maakte hij in de laatste minuut de winnende 1-0. In totaal speelde Lobete veertien officiële wedstrijden voor Sociedad, waarin hij twee keer scoorde.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld is tevreden over de nieuwste aanwinst. ''Met de komst van Julen geven we een impuls aan onze aanvallende linie, waar hij op verschillende posities uit te voeten kan. Als jeugdinternational van Spanje Onder 21 is hij een talentvolle speler, die bij ons dit seizoen de kans krijgt om zich nog verder te ontwikkelen.’’ Lobete speelde tot dusver vijf jeugdinterlands voor Spanje, waarin hij drie keer wist te scoren en twee assists gaf. Bij dat elftal speelt Lobete samen met talenten als Bryan Gil (Tottenham Hotspur) en Unai Vencedor (Athletic Club).