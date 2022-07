Feyenoord breekt ook ingaand transferrecord met komst van Quinten Timber

Donderdag, 28 juli 2022 om 19:32 • Wessel Antes • Laatste update: 19:50

Quinten Timber is speler van Feyenoord, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. Volgens De Telegraaf betalen de Rotterdammers 8,5 miljoen euro aan FC Utrecht, een bedrag dat middels bonussen kan oplopen tot 10 miljoen euro. Daarmee wordt het ingaande transferrecord (van 7 miljoen) verbroken, dat werd gedeeld door Marcos Senesi en Danko Lazovic. Timber tekent een contract voor vier seizoenen in De Kuip en slaat daarmee interesse van onder meer Ajax en PSV in de wind.

Het doorgaans betrouwbare Twitter-account 1908.nl kwam half juli al met het bericht dat Feyenoord zijn pijlen had gericht op Timber. Ook de concurrenten in de top drie en diverse buitenlandse clubs keken echter met bovengemiddelde interesse naar de verrichtingen van de middenvelder. Omdat Feyenoord toen nog over verminderde financiële slagkracht beschikte, leek de club het af te moeten leggen tegen de concurrentie. De uitgaande transfers van Luis Sinisterra (maximaal 30 miljoen euro) en Tyrell Malacia (maximaal 17 miljoen) brachten op precies het juiste moment flink wat geld in het laatje.



Daardoor kon Feyenoord ver gaan voor Timber, die zelf maar al te graag onder Arne Slot wilde spelen. Een hereniging met zijn tweelingbroer Jurriën laat de 21-jarige middenvelder links liggen. Afgelopen seizoen stond Quinten nog onder contract bij Ajax, maar hij mocht in tegenstelling tot zijn broer nóóit opdraven in het eerste elftal. Afgelopen seizoen stond Timber wel 33 keer op het veld in de Eredivisie namens Utrecht. Daarin scoorde hij twee keer en bereidde hij vier keer een goal van een ploeggenoot voor.

Timber reageert via de clubwebsite op zijn transfer naar Feyenoord. "Het voelt zeker vertrouwd om hier terug te zijn. Toen ik naar De Kuip reed, voelde het als thuiskomen. Feyenoord heeft z’n best gedaan om me terug te halen en daar ben ik blij mee. Om acht jaar na mijn vertrek hier weer te mogen staan, in dit stadion waarin de supporters hun energie overbrengen op de ploeg, is fantastisch. Ik ben fit en heb er zin in om morgen meteen mee te trainen." Naar verluidt heeft Utrecht een flink doorverkooppercentage bedongen.

Timber beschikte bij Utrecht nog over een contract tot medio 2024, waardoor de Domstedelingen een goede onderhandelingspositie hadden. Utrecht bevestigde dinsdag ook al de tijdelijke komst van Can Bozdogan van Schalke 04, waarmee de club al leek aan te sturen op een vertrek van Timber. Utrecht zag met Joris van Overeem (Maccabi Tel Aviv), Willem Janssen (gestopt), Adam Maher (Damac FC) en Simon Gustafson (BK Häcken) al een groot aantal middenvelder vertrekken.