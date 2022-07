Barça blijft strooien met miljoenen en presenteert Koundé als zesde aanwinst

Donderdag, 28 juli 2022 om 18:53 • Wessel Antes • Laatste update: 19:07

Jules Koundé is nagenoeg binnen als speler van Barcelona, zo bevestigt de club via de eigen kanalen. De 23-jarige Fransman moet alleen nog de medische keuring doorstaan en zijn handtekening zetten onder een vierjarig contract. Lang leek de centrale verdediger onderweg naar Chelsea, maar transfermarktexpert Fabrizio Romano verbaasde afgelopen weekend vriend en vijand door een persoonlijk akkoord met Barcelona te melden. Overeenstemming tussen de clubs volgde niet veel later. Na Pablo Torre, Franck Kessié, Andreas Christensen, Raphinha en Robert Lewandowski is Koundé alweer de zesde zomeraanwinst van de Catalanen.

De gesprekken tussen Chelsea en Sevilla bevonden zich afgelopen week al in een afrondend stadium. The Blues leken beet te hebben. Opeens kwam Barcelona tussenbeide. Dat de Spanjaarden geïnteresseerd waren in Koundé was al bekend, maar ze leken vanwege de financiële malaise niet in staat om de Fransman aan te trekken. Barça-watcher Gerard Romero trad zaterdag echter naar buiten met een onverwachts principeakkoord tussen Barcelona en Sevilla over een transfer.

? ÚLTIMA HORA Principio de acuerdo con el Sevilla para el traspaso de @jkeey4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 28, 2022

De 23-jarige verdediger komt voor een vast bedrag van 50 miljoen euro over van Sevilla en tekent voor vier jaar in Camp Nou. Het bedrag kan nog oplopen middels bonussen. Barcelona zal echter nog flink in het salarishuis moeten snijden om Koundé in te kunnen schrijven voor binnen- en buitenlandse competities. De Spaanse bond (RFEF) stelde voorafgaand aan deze transferperiode het nettobudget van de Catalanen op 98 miljoen euro, waarvan de komst van nieuwe spelers en hun salarissen moeten worden betaald. Met het genoemde rijtje aanwinsten zit Barcelona al ruimschoots over dat bedrag heen, waardoor er meer verkocht moet worden en/of huidige salarissen moeten worden gereduceerd. Met name de casus van grootverdiener Frenkie de Jong is daarom hot topic in Noordoost-Spanje.

Chelsea vist in de zoektocht naar defensieve versterkingen niet voor de eerste keer achter het net. Eerst probeerden de Engelsen jeugdexponent Nathan Aké terug te halen naar de club, maar Manchester City wilde de Nederlander niet laten gaan. Ook Matthijs de Ligt - die enkel en alleen naar Bayern München wilde - stond naar verluidt op het lijstje. Met Koundé leek de nummer drie van afgelopen Premier League-seizoen dan eindelijk prijs te hebben, maar wederom kwam de club bedrogen uit. De meest recente transferdomper betrof het mislopen van Nordi Mukiele: de verdediger van RB Leipzig verkoos een avontuur bij Paris Saint-Germain boven een overstap naar Londen.