Duitse voetbalbond neemt afstand van bijnaam ‘Die Mannschaft’

Donderdag, 28 juli 2022 om 18:34 • Wessel Antes • Laatste update: 19:12

De Duitse voetbalbond (DFB) zal het mannenelftal van Duitsland in de toekomst niet meer associëren met de bekende bijnaam ‘Die Mannschaft’. Dat meldt de bond donderdagmiddag via de officiële website. Het besluit is unaniem genomen door onder meer de Raad van Commissarissen van de DFB tijdens een vergadering in Frankfurt.

Het besluit is genomen op basis van een onderzoek, zo geeft DFB-president Bernd Neuendorf aan. “Enquêtes en een analyse hebben bewezen dat de bijnaam ‘Die Mannschaft’ vooral bekend en geliefd is in het buitenland. De DFB heeft de naam, die staat voor waarden als teamspirit en succes, daarna voor een lange tijd gebruikt en omarmd. Feit is echter ook dat er fans zijn die anders naar de naam kijken. De bijnaam werd steeds vaker kritisch bekeken en emotioneel bediscussieerd.”

Volgens BILD vonden vele Duitse fans dat de bijnaam Die Mannschaft te veel stond voor vervreemding en commercialisering van het nationale voetbalelftal. Het is nog niet bekend of de DFB nog met een nieuwe naam naar buiten komt. ’Die Mannschaft’ was overigens nooit de term die het overgrote gedeelte van de fans in Duitsland gebruikt. Vele Duitsers zeiden altijd al ‘Die Nationalmannschaft’.

Ook Alexander Wehrle, voorzitter van de Raad van Commissarissen van DFB GmbH & co. KG, reageert via de website op het besluit. “De meningen over de merknaam ‘Die Mannschaft’ verschilden niet alleen tussen de fans, maar ook bij werknemers van de DFB. Dat is een duidelijk teken van polarisatie over een naam waar eigenlijk iedereen achter zou moeten staan. Het elftal van bondscoach Hansi Flick is er voor iedereen. Iedereen mag het elftal dan ook noemen hoe hij of zij zelf wil.”