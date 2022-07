PSV houdt de poot stijf ondanks interesse uit Duitsland en Engeland

Donderdag, 28 juli 2022 om 18:29 • Guy Habets

Philipp Max staat in de belangstelling van diverse buitenlandse clubs. Dat meldt Voetbal International. De linksback van PSV zal echter niet zonder slag of stoot uit het Philips Stadion vertrekken, want de Eindhovense club is niet van plan om Max zomaar te laten vertrekken.

In de voorbereiding is Max de vaste linksback in het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij en dus is PSV niet happig op een vertrek van de Duitser. Zeker nu de belangrijke wedstrijden tegen Ajax en AS Monaco in het verschiet liggen, wil de Brabantse club liever niet bezig zijn met een eventueel vertrek van spelers. Een vertrek op zeer korte termijn van Max is dus ook niet aannemelijk, zo valt te lezen bij VI. Daarnaast heeft de linksback nog een contract tot medio 2024 en is PSV sowieso niet van plan om zomaar mee te werken aan een vertrek.

Vooralsnog hebben de geïnteresseerde clubs zich niet laten afschrikken door de Eindhovense houding. Het zou gaan om belangstelling uit Duitsland en Engeland, waarbij Leeds United eerder al werd genoemd in het Eindhovens Dagblad als mogelijke volgende bestemming voor Max. Daar zou hij dan samen kunnen gaan spelen met voormalig Feyenoorder Luis Sinisterra en de Nederlandse verdediger Pascal Struijk. Een terugkeer in Duitsland behoort ook tot de mogelijkheden.

PSV plukte Max in de zomer van 2020 namelijk voor bijna acht miljoen euro weg bij FC Augsburg. Eerder kwam de linkervleugelverdediger al uit voor Karlsruher SC. Het is niet duidelijk welke Duitse clubs nu in de race zouden zijn voor Max, die mag hopen dat hij zijn basisplaats voor dit seizoen weer verdiend heeft. Aan het einde van de vorige voetbaljaargang speelde Mauro Júnior zich als linksback in de basiself en dat plekje stond hij niet meer af. Nu is de Braziliaan geblesseerd en moet Max zich laten zien.