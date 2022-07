Lisandro Martínez laat rugnummer 21 nu lopen en maakt opvallende keuze

Donderdag, 28 juli 2022 om 17:25 • Wessel Antes • Laatste update: 17:28

Lisandro Martínez gaat bij Manchester United spelen met rugnummer 6, zo meldt de club donderdagmiddag via de officiële kanalen. Hoewel de Argentijn had kunnen kiezen voor zijn bij Ajax vertrouwde rugnummer 21, kiest de linkspoot voor het voormalige nummer van Paul Pogba. In de Engelse media speculeerde men de afgelopen tijd over de positie die Erik ten Hag aan Martínez zal toewijzen. Met rugnummer 6 heeft Martínez in ieder geval het rugnummer van een spelverdeler op het middenveld.

De positie van verdedigende middenvelder lijkt nog steeds niet optimaal ingevuld in Manchester. United heeft met Fred, Scott McTominay en James Garner meerdere opties voor de plek, al lijken de fans op een speler met meer kwaliteit te rekenen. Ook Martínez wordt door de Engelse media genoemd als optie. Bij Ajax speelde Martínez in zijn eerste seizoen 22 wedstrijden als defensieve middenvelder. Op dat moment was Ten Hag al de hoofdtrainer in Amsterdam. Later werd Martínez enkel nog gebruikt als centrale verdediger.

Ook Jaap Stam gaf eerder tegenover het Algemeen Dagblad al aan dat hij denkt dat Ten Hag Martínez eventueel als optie voor het middenveld ziet. “Martínez is heel vaardig en creatief in zijn passing. Hoe meer van dat soort spelers, hoe meer Ten Hag de bal kan houden en hoe minder hij tegen counters aanloopt. Omdat Martínez comfortabel aan de bal is, kan hij ook voor de verdediging spelen. Ik sluit niet uit dat Ten Hag hem juist daar gaat gebruiken.” Stam zelf speelde tussen 1998 en 2002 ook met rugnummer 6 bij United.

Martínez speelde afgelopen woensdag zijn eerste oefenwedstrijd voor Manchester United in een besloten duel tegen Wrexham FC (4-1 winst). Het is niet bekend op welke positie de Argentijn speelde tegen de club van acteur Ryan Reynolds. Ook Christian Eriksen beleefde zijn officieuze debuut en deed dat zelfs met een doelpunt. Aanstaande zaterdag oefent het elftal van Ten Hag in Oslo tegen Atletico Madrid. Een dag later speelt United op Old Trafford tegen het Rayo Vallecano van Radamel Falcao.