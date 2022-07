Forse personele problemen voor Liverpool in aanloop naar Community Shield

Donderdag, 28 juli 2022 om 17:23 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:39

Liverpool kan zaterdag in het Community Shield-duel met Manchester City niet beschikken over Alisson Becker. De Braziliaanse doelman was geblesseerd, heeft de training inmiddels hervat, maar de wedstrijd van zaterdag tegen de landskampioen komt te vroeg, vertelde coach Jürgen Klopp donderdag op de persconferentie. Ook Diogo Jota ontbreekt, vanwege een hamstringblessure.

Alisson kwam in de voorbereiding nog wel in actie in het met 4-0 verloren oefenduel met Manchester United, maar Klopp kondigde aan dat hij tegen Manchester City niet zal spelen. "Alisson heeft wel weer getraind vandaag, dus hij zal sowieso beschikbaar zijn in ons eerste competitieduel met Fulham", aldus Klopp. "Maar zaterdag zijn hij en Diogo Jota er niet bij." Alisson en Jota speelden afgelopen seizoen respectievelijk 54 duels en 55 duels voor Liverpool in alle competities. Afgelopen seizoen was Caoimhin Kelleher de vaste keeper van Liverpool in de wedstrijden in de FA Cup en EFL Cup, toernooien die door the Reds beide werden gewonnen. In de finale van de FA Cup tegen Chelsea (0-0, winst na strafschoppen) koos Klopp overigens alsnog voor Alisson, waardoor Kelleher op de bank zat.

Op de persconferentie ging Klopp ook nog in op Roberto Firmino, die volgens Engelse media in de nadrukkelijke belangstelling van Juventus staat. De Italiaanse topclub zou al een bod hebben gedaan van zo’n 23 miljoen euro. "Hij is cruciaal voor ons, hij is het hart en de ziel van dit team. Ik heb geen twijfels over zijn kwaliteiten, hij is echt essentieel voor ons." Eerder deze transferperiode haalde Liverpool met Darwin Núñez al een directe concurrent voor Firmino in huis.

Ook liet Klopp zich uit over aanwinst Fabio Carvalho, die deze zomer voor zes miljoen euro overkwam van het gepromoveerde Fulham. "Hij is een technisch begaafde speler, die heel creatief is. Ik denk dat we heel veel plezier van hem hebben. Gisteren tijdens het oefenduel tegen Red Bull Salzburg (1-0 verlies) speelde hij oké, maar hij kan veel beter. Ik ben heel blij met hem, hij is echt een toevoeging."