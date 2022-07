Preview met Unibet: Kan Brobbey of De Jong de Johan Cruijff Schaal beslissen?

Donderdag, 28 juli 2022 om 12:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:13

Vorig seizoen werd het Ajax van Erik ten Hag in eigen huis met 0-4 vernederd door het PSV van Roger Schmidt. Beide clubs hebben inmiddels een nieuwe hoofdtrainer en de elftallen zijn ten opzichte van vorig jaar flink versterkt. Weet Ruud van Nistelrooij zaterdagavond in zijn eerste officiële duel als hoofdtrainer van PSV een prijs te pakken? Of kan Alfred Schreuder de schaal dit seizoen in Amsterdam houden? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de traditionele opening van het seizoen.

Naast Schreuder wist Ajax een vracht aan versterkingen naar Amsterdam te halen deze transferzomer. De club gaf in totaal maar liefst 85,6 miljoen euro uit aan de inkomende transfers van Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Calvin Bassey (Rangers), Brian Brobbey (RB Leipzig), Owen Wijndal (AZ) en Francisco Conceição (Porto). Daartegenover staat het vertrek van basisspelers Noussair Mazraoui & Ryan Gravenberch (Bayern München), Sébastien Haller (Borussia Dortmund) en Lisandro Martínez (Manchester United). Ajax speelde gedurende de voorbereiding zes wedstrijden. Daarin wist de club vier keer te winnen, werd er een keer gelijkgespeeld en ging één duel verloren.

Weet Ajax ditmaal wel de Supercup te winnen? Profiteer van de Johan Cruijff Schaal UniBoost!

PSV toonde in de eerste anderhalve maand van de zomerse transferwindow daadkracht door maar liefst zeven nieuwe aanwinsten te presenteren. Sávio, Guus Til, Ki-Jana Hoever, Walter Benítez, Boy Waterman, Xavi Simons en Luuk de Jong moeten de Eindhovenaren van een kwaliteitsimpuls voorzien. Ondanks het snelle handelen op de transfermarkt zien de bookmakers PSV als de grote underdog voor de ontmoeting met Ajax van aanstaande zaterdag. Dat de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij komende week moet aantreden belangrijke in de derde voorronde van de Champions League heeft hier grotendeels mee te maken. PSV noteerde wisselende resultaten tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zo werd er met 1-2 verloren van Villarreal, maar werd er meest recent een 2-1 zege geboekt op Real Betis. Het lijkt aanstaande zaterdag vooral de vraag of Van Nistelrooij het aandurft om in zijn sterkst mogelijke opstelling te spelen.

Kan PSV de Johan Cruijff Schaal wederom mee naar Eindhoven nemen? Bekijk de quotering!

Beide clubs hebben zich deze transferzomer dus versterkt met een absolute topspits. Brobbey wist in januari dit jaar tijdens ontmoeting tussen PSV en Ajax (1-2) zelfs met een blessure een doelpunt te maken. In de laatste vijf competitiewedstrijden vorig seizoen was Brobbey goed voor vier treffers. De Jong keert dit seizoen weer terug bij PSV na een Spaans avontuur bij Sevilla en Barcelona. In zijn eerste periode voor de Eindhovenaren was De Jong zeer succesvol. In 203 officiële wedstrijden voor de club noteerde hij 112 doelpunten en 56 assists. In zijn tijd bij PSV won De Jong al drie keer de Johan Cruijff Schaal.

Denk jij dat Brian Brobbey of Luuk de Jong zaterdag het net weet te vinden? Zet dan hier in!

Uniboost: Ajax wint de Schaal! 14x je inzet! Max inzet is €5, €70 winst. Speel nu!

Speel bewust, 18+