Dortmund-goalie gaat viraal met kolderieke blunder bij seizoensopening

Donderdag, 28 juli 2022 om 13:30 • Mart Oude Nijeweeme

Het beloftenteam van Borussia Dortmund is maandagavond begonnen aan de start van het nieuwe seizoen in de 3. Bundesliga. Voor Luca Unbehaun werd het een avond om snel te vergeten. De doelman vergiste zich in een beslissing van de scheidsrechter en werd de schlemiel van de avond. Als doekje voor het bloeden wist zijn ploeg wel een nederlaag te voorkomen.

Tien minuten na rust ging het mis voor Unbehaun, toen hij in de veronderstelling was dat scheidsrechter Stegemann had gefloten voor een overtreding of buitenspel. De doelman rolde de bal daarop voor zich uit in de voeten bij Gustaf Nilsson. De spit van SV Wehen Wiesbaden wist zich eerst geen raad met de bal, maar rondde vervolgens af via de binnenkant van de paal toen bleek dat er niet gefloten was.

Als schrale troost wist Dortmund in de slotfase een punt aan het duel over te houden. Rodney Elongo-Yombo gaf zijn onfortuinlijke ploeggenoot een doekje voor het bloeden door een kwartier voor tijd voor de 1-1 aan te tekenen. In de 3. Bundesliga spelen onder meer 1860 München, FC Ingolstadt en MSV Duisburg. Naast Dortmund is ook het beloftenteam van SC Freiburg actief op het derde niveau. Dortmund bezet door de puntendeling de achtste plek.