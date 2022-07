Geloof in Conceição is groot: ‘Hij heeft alles om een topspeler te worden’

Donderdag, 28 juli 2022 om 12:16 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:32

Dani is enorm te spreken over Francisco Conceição. De oud-Ajacied heeft de negentienjarige vleugelaanvaller op de voet gevolgd in zijn tijd bij FC Porto en verwacht dat de kersverse Portugese aanwinst van Ajax gaat slagen in Amsterdam. “Hij is technisch ongelofelijk goed en altijd een probleem voor de tegenstander”, aldus Dani.

Dani, die zelf tussen 1996 en 2000 tot 98 officiële duels in het shirt van Ajax kwam, is onder de indruk van de kwaliteiten van Conceição. Het is een fantastische jonge speler. Hij is snel en heel sterk in de één-tegen-één. Daarnaast is hij enorm leergierig, een liefhebber en heeft hij een enorm potentieel."

"Hij is technisch ongelofelijk goed en altijd een probleem voor de tegenstander”, vervolgt Dani. “Zijn dribbels en acties zijn van een hoog niveau. Daarnaast is hij snel op korte én lange afstanden, heeft hij een goede mentaliteit en is hij enorm professioneel. Het is belangrijk dat hij zichzelf tijd gunt, vertrouwen krijgt en open staat voor het leerproces."

Conceição werd voor vijf miljoen overgenomen van FC Porto en geldt op de lange termijn als opvolger van Antony. Dani twijfelt er echter niet aan dat Conceição in de toekomst gaat slagen in de Johan Cruijff ArenA. “Hij moet zijn niveau vasthouden, doorgroeien, vervolgens de filosofie van Ajax begrijpen en zichzelf in het team gaan spelen. Conceição heeft alles om een topspeler te worden en de Ajax-supporters gaan zeker van hem genieten."