Kuijt doet zaken met Feyenoord en haalt oude bekende naar ADO

Donderdag, 28 juli 2022 om 11:56 • Mart Oude Nijeweeme

Denzel Hall speelt komend seizoen in het shirt van ADO Den Haag, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie bekend. De 21-jarige verdediger komt over van Feyenoord en wordt voor één seizoen gehuurd. Hall doorliep de complete jeugdopleiding van Feyenoord en gaat bij ADO onder meer samenwerken met Dirk Kuijt, die een oude bekende in de armen sluit.

Hall, die afgelopen seizoen tot zijn eerste twee Eredivisie-duels namens Feyenoord kwam, kon deze voorbereiding rekenen op een basisplaats in de oefenwedstrijd tegen FC Kopenhagen (0-7 nederlaag). Tegen RB Salzburg (1-2 overwinning) en Olympique Lyon (0-2 nederlaag) werd hij als invaller gebruikt door trainer Arne Slot. Hall kan tevens als centrale verdediger opereren. Door de aanwezigheid van Lutsharel Geertruida, Marcus Holmgren Pedersen, Gernot Trauner en Marcos Senesi is het uitzicht op een basisplaats bij Feyenoord echter klein.

"Ik heb onwijs veel zin om hier te gaan starten in Den Haag", vertelt Hall op de website van zijn nieuwe club. "De gesprekken met de club en de trainer gaven me een goed gevoel en ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste stap is voor mijn carrière op dit moment. Samen met de spelersgroep, staf, en natuurlijk de supporters wil ik er dit jaar alles aan doen om weer terug te keren naar waar ADO Den Haag thuishoort. Ik ben heel blij om hier te zijn en kan niet wachten om de fans te ontmoeten."

Technisch manager Daryl Janmaat is blij dat met de komst van Hall een prioriteit van zijn wensenlijstje kan. "Achterin waren we nog hard op zoek naar een versterking voor de rechtsbackpositie", aldus Janmaat. "Hall heeft bij Feyenoord bewezen veel talent te hebben en heeft in Rotterdam ook al zijn minuten gemaakt in het eerste. Afgelopen tijd was hij mee op trainingskamp met het eerste van Feyenoord dus Denzel is fit en klaar om meteen te beginnen." Hall sluit per direct aan bij de selectie van de Haagse club.