Torino-directeur reageert op beelden van slaande ruzie met trainer Juric

Donderdag, 28 juli 2022 om 11:23 • Jordi Tomasowa

Davide Vagnati, de technisch directeur van Torino, heeft gereageerd op een heftige ruzie met trainer Ivan Juric. Woensdag verscheen er een video op sociale media, waarop is te zien dat de twee het op een trainingskamp in Oostenrijk stevig met elkaar aan de stok kregen. Volgens Vagnati moet er echter niet te veel achter de ruzie worden gezocht.

Vagnati bezocht het trainingskamp van Torino in Oostenrijk. Dit deed de technisch directeur vooral om onvrede weg te nemen bij Juric, die niet tevreden is met het transferbeleid van de club. Gleison Bremer maakte voor veertig miljoen euro een transfer naar Juventus en topscorer Andrea Belotti vertrok transfervrij, terwijl de club nog nauwelijks aanwinsten kon verwelkomen.

Torino manager Ivan Juric and sporting director Davide Vagnati got into a fight today, just 17 days before Torino’s season starts.



Vagnati: “I make the squad.”



Juric: “You don’t make s**t.” pic.twitter.com/7FHYJoeSW1 — Zach Lowy (@ZachLowy) July 27, 2022

Vagnati en Juric raakten maandag in discussie en daarbij liepen de gemoederen hoog op.

“Ik maak de selectie”, schreeuwde Vagnati tegen zijn trainer, waarop Juric zei: “Je doet geen klote.” Vagnati barstte vervolgens in woede uit, terwijl hij zijn trainer wilde aanvliegen. “Jij hoort je stem niet te verheffen tegen mij. Toon wat respect voor iemand die je altijd verdedigt bij die eikel”, waarmee hij volgens Italiaanse media doelde op Urbano Cairo, de voorzitter van Torino.

Vagnati tilde woensdagavond voor de camera van Sky Italia opvallend genoeg niet te zwaar aan de ruzie. “Het was niet leuk om te zien, maar als twee mensen de dingen goed willen doen, kan zoiets gebeuren”, zei hij. “We zijn allebei oprechte mensen die geen blad voor de mond nemen. We beginnen opnieuw, met volledige overtuiging. De club doet er alles aan om zo snel mogelijk spelers te halen. Na die discussie met Juric hebben we elkaar nog omhelst. Wanneer we discussiëren zeggen we soms dingen zonder nadenken.”