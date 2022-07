Vitesse en Sparta zitten op vinkentouw voor overbodige PSV'er

Donderdag, 28 juli 2022 om 11:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:46

Vitesse en Sparta Rotterdam houden de situatie van Shurandy Sambo nauwlettend in de gaten, weet het Eindhovens Dagblad. De verdediger hoeft bij PSV niet op veel speelminuten te rekenen en heeft van de club te horen gekregen dat hij tijdelijk verhuurd mag worden. De pas twintigjarige Sambo is gebaat bij speeltijd en heeft zijn zinnen gezet op een club uit de Eredivisie.

Sambo debuteerde in het seizoen 2020/21 in de laatste speelronde van de Eredivisie in het eerste elftal van PSV tegen FC Utrecht (1-1). Een kwartier voor tijd viel de rechtsback destijds in voor Armando Obispo. De teller bleef sindsdien steken op dat ene duel in de hoofdmacht van de Eindhovenaren, aangezien het noodlot afgelopen seizoen al na de de eerste speelronde van Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie toesloeg. Door een kruisbandblessure tijdens een training stond Sambo een revalidatie van bijna een jaar te wachten.

Het was de tweede maal dat de verdediger van PSV met een kruisbandblessure werd geconfronteerd. Vier jaar geleden zorgde dezelfde kwetsuur er ook al voor dat hem een lange revalidatie stond te wachten. PSV heeft echter het vertrouwen in Sambo uitgesproken door hem twee jaar langer vast te leggen tot medio 2024. In de voorbereiding maakte de rechtsback speelminuten tegen Arminia Bielefeld, Villarreal en FC Eindhoven. Heel veel uitzicht op speeltijd is er echter niet voor de belofte.

PSV heeft voor de rechtsbackpositie Ki-Jana Hoever aangetrokken, terwijl afgelopen seizoen Mauro Júnior furore maakte als rechtervleugelverdediger. Ruud van Nistelrooij heeft verder Phillipp Mwene nog achter de hand. Vitesse en Sparta hebben hun interesse in Sambo om die reden kenbaar gemaakt, al is niet bekend hoe concreet de Eredivisionisten zijn. Ook SC Cambuur zou wel oren hebben naar de verdediger. PSV is alleen bereid om mee te werken aan een transfer indien er een goed plan wordt bedacht, zo weet clubwatcher Rik Elfrink.