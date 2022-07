Ten Hag speelde belangrijke rol bij historische Tourzege Jumbo-Visma

Donderdag, 28 juli 2022 om 10:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:20

Erik ten Hag heeft een belangrijke rol gespeeld bij het veroveren van de Touroverwinning van Jumbo-Visma. De Nederlandse wielerploeg verzekerde zich afgelopen weekend van de eerste zege in de Tour de France in de persoon van Jonas Vingegaard. In aanloop naar de grootste wielerkoers sprak ploegbaas Richard Plugge uitgebreid met Ten Hag. Een gesprek waar hij veel aan te danken heeft, zo vertelde hij tijdens de ceremonie in Den Bosch.

Voor Jumbo-Visma stond de Tour in het teken van eerherstel. Twee jaar geleden leek de Nederlandse ploeg al op weg naar de zege in de Franse wielerkoers, maar moest worden toegezien hoe Tadej Pogacar in de tijdrit te sterk was voor Primoz Roglic. Nadien werd een plan gesmeed om de Sloveen alsnog te kloppen. En met succes. Vingegaard veroverde het geel in de cruciale elfde etappe, nam een voorsprong van bijna drie minuten op de Sloveen en hielp zijn ploeg aan de eerste Tourzege in de geschiedenis.

"Iemand waar ik heel veel aan heb gehad, is Erik ten Hag. Iemand uit een hele andere sport, maar ik wilde van hem begrijpen: hoe kom jij tot tactiek? Wat is voor jou de essentie van jouw sport?", vertelt Plugge. "Voordat jij een wedstrijdplan maakt, wat zit daar dan achter? Daar heb ik een aantal keer met hem over mogen spreken. Net zoals goede voetbalcoaches goede voetbalspelers tot hun beschikking hebben waarmee ze wedstrijden kunnen winnen, kunnen wij ook plannen maken omdat je goede renners tot je beschikking hebt."

Uiteindelijk bleek de monsterzege in de elfde etappe voldoende voor Vingegaard om de Tourzege veilig te stellen. Met ook nog de bolletjestrui (bergklassement) en de groene trui (sprintklassement) werd het een editie om niet snel te vergeten. Voor het eerst in 42 jaar slaagde een Nederlandse ploeg er weer in de Ronde van Frankrijk op zijn naam te schrijven. De laatste keer dat dat lukte was in 1980, toen Ti-Raleigh er met de eindoverwinning vandoor ging. Wout van Aert ging er met de groene trui vandoor, terwijl Vingegaard naast de gele trui ook de bolletjestrui veroverde.