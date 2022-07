LaLiga-baas waarschuwt Barcelona inzake behandeling van Frenkie de Jong

Donderdag, 28 juli 2022 om 10:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:11

Frenkie de Jong kan rekenen op steun van Javier Tebas. Volgens de baas van LaLiga mogen de Catalanen de Oranje-international niet onder druk zetten door hem te dwingen akkoord te gaan met een salarisverlaging. “Barcelona kent de regels en verantwoordelijkheden”, aldus Tebas.

Barcelona wil het salaris van De Jong verminderen en ziet zich anders genoodzaakt om hem aan Manchester United te verkopen. De spelmaker uit Arkel zelf was echter niet van plan om ook maar na te denken over salarisvermindering, al zou daar onlangs verandering in zijn gekomen, en blijft hoe dan ook het liefste gewoon bij Barça voetballen. Tebas gaat tegenover Mundo Deportivo in op de kwestie De Jong. “Barcelona kent de regels en de verantwoordelijkheden die in dit opzicht bestaan. Spelers kunnen niet aan de kant worden geschoven of onder druk worden gezet, dat is een collectieve overeenkomst, de wet, de rede en de ethiek.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met zijn salaris drukt De Jong zwaar op de begroting van Barça. Indien hij akkoord gaat met een salarisvermindering wordt het voor de Catalanen eenvoudiger om de zomeraanwinsten Raphinha en Robert Lewandowski in te schrijven bij LaLiga. “Of zij de start van LaLiga halen? Vraag het aan Barcelona", zegt Tebas. "Ze kennen de regels goed en weten wat er nog moet gebeuren. Ze zijn op de goede weg om de zomeraanwinsten te registreren, maar er is nog wat werk te doen.”

De Nederlandse spelersvakbond VVCS schaarde zich dinsdag ook al achter De Jong. Voorzitter Evgeniy Levchenko is van mening dat de middenvelder door Barça wordt gechanteerd. De internationale spelersvakbond FIFPro moet volgens hem ingrijpen. "Ik vind dat een vakbond alle spelers moet beschermen", zo liet hij optekenen tegenover het ANP. “Nu wordt een speler door een club in het nauw gedreven en weggejaagd. Dan is het aan een internationale vakbond om op te staan."