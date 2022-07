Geblesseerde Pogba wacht enorm dilemma: WK in Qatar staat op de tocht

Donderdag, 28 juli 2022 om 09:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:13

De blessure die Paul Pogba tijdens een training van Juventus opliep, is waarschijnlijk ernstiger dan verwacht. Dat schrijft La Gazzetta dello Sport. La Vecchia Signora meldde maandag via de officiële kanalen dat de onlangs teruggekeerde middenvelder vanwege een blessure aan zijn rechtermeniscus niet mee zou reizen naar Dallas, waar de club een dag later een oefenduel speelde tegen Barcelona (2-2). Vanwege de ernst van de blessure staat Pogba nu voor een lastig dilemma.

Pogba zou in eerste instantie in de Verenigde Staten geopereerd worden en de verwachting was dat hij binnen 20 tot 25 dagen weer inzetbaar zou zijn. De 29-jarige middenvelder is echter teruggekeerd naar Italië, waar hij grondiger wordt onderzocht. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Pogba twee keuzes. Hij kan een deel van zijn meniscus laten verwijderen via een kijkoperatie, waardoor hij naar verwachting twee maanden moet revalideren. Deze methode is volgens medici echter eerder geschikt voor jongere spelers omdat het de de beweeglijkheid van de knie kan beïnvloeden.

Een tweede optie is een meniscushechting, hetgeen een langere hersteltijd met zich meebrengt. In dat geval mag hij zeker vier tot vijf maanden niet sporten, waardoor hij een streep moet zetten door het WK in Qatar in november met Frankrijk. Dit is volgens Italiaanse sportkrant de reden dat zowel Pogba als de medische staf eerder voorstander zijn van een kijkoperatie.

Pogba keerde deze zomer zes jaar na zijn vertrek naar Manchester United transfervrij terug bij Juventus. De 'verloren zoon' maakte zijn officieuze rentree op 22 juli, in het oefenduel met Chivas Guadalajara (2-0). Net als collega-aanwinst Ángel Di María begon Pogba in de basiself en werd na een helft gewisseld. Gleison Bremer, de beoogde opvolger van de naar Bayern München vertrokken Matthijs de Ligt, kwam in het tweede bedrijf het veld in. Woensdag begon zowel Bremer als Di María in de basisopstelling van trainer Massimiliano Allegri tijdens het oefenduel met Barcelona.