Hyballa ziet door ontslag na twee duels zoveelste rampscenario uitkomen

Donderdag, 28 juli 2022 om 08:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:23

Ook het nieuwste trainersavontuur van Peter Hyballa was geen lang leven beschoren. De 46-jarige trainer is door AS Trencin al na twee duels ontslagen, zo maakt de club uit de hoogste Slowaakse divisie bekend. Trencin laat in een kort statement weten dat het contract van Hyballa in goed overleg is verscheurd.

Hyballa werd op 12 juni aangesteld bij Trencin, de club waar voormalig profvoetballer Tscheu La Ling eigenaar van is, en staat één maand en vijftien dagen later dus alweer op straat. De trainer boekte tijdens de voorbereiding van Trencin twee oefenzeges en ging drie keer onderuit. Hij opende de competitie met een 0-0 gelijkspel tegen MSK Zilina en kreeg na een 4-0 nederlaag tegen regerend landskampioen Slovan Bratislava zijn verrassend snelle congé.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarmee vertrekt Hyballa voor de vijfde keer op rij na een uiterst kortstondig dienstverband als trainer bij een club. Begin 2020 vertrok hij na vijf maanden bij NAC Breda vanwege een conflict met technisch manager Tom Van Den Abbeele.Aan het eind van 2020 werd de Duitser aangesteld bij het Poolse Wisla Kraków, dat hem in mei na een klein half jaar ontsloeg vanwege de slechte resultaten.

Afgelopen zomer begon Hyballa aan een tweejarig dienstverband bij Esbjerg fB. Na een breed uitgemeten conflict met de spelers van de Deense club, die de coach onder meer beschuldigden van mishandeling, vertrok hij binnen twee maanden. De Duitse derdeklasser stuurde hem tot slot in november vorig jaar na zeven wedstrijden de laan uit vanwege tegenvallende resultaten.