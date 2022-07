‘Ik hoop op een droomseizoen, ben klaar om het verschil te maken bij Ajax’

Donderdag, 28 juli 2022

Francisco Conceição wil komend seizoen direct van waarde zijn voor Ajax, zo zegt de maandag gepresenteerde vleugelaanvaller in zijn eerste interview met Ajax TV. De Portugees had de mogelijkheid om zich onder zijn vader verder te ontwikkelen bij FC Porto, maar koos bewust voor een transfer naar Ajax.

Ajax betaalde een afkoopsom van vijf miljoen euro voor Conceição, die in Portugal beschikte over een doorlopend contract tot medio 2023. Het betekent voor de negentienjarige aanvaller veel dat de Amsterdammers de interesse in hem concreet maakten. “Het is een club die mooi wil spelen en een show wil geven. Daar identificeer ik me mee. k speel graag één op één. Ik hoop dit mee te brengen en te verbeteren waar ik niet goed in ben om mijn teamgenoten te helpen verschillende titels te veroveren.”

Conceição, die bij FC Porto toont in zijn eerste interview met het clubkanaal aan voldoende ambities te hebben. “Ik verwacht de ploeg zoveel mogelijk te kunnen helpen. Doelpunten, assists geven. Ik ben heel ambitieus. Ik hoop meteen op een droomseizoen en het seizoen daarna net zo goed of nog beter. Ik ben klaar om het verschil te maken bij Ajax.”

De Portugese jongeling moet bij Ajax de concurrentie aangaan met Antony. Juist Antony zorgde ervoor dat Conceição zich direct op zijn plek voelde in Amsterdam. “Hij heeft me heel veel geholpen. Sinds ik aankwam heeft Antony steeds gecheckt of alles goed was, of ik hulp nodig had. We spreken dezelfde taal, dus dat helpt. Als voetballiefhebber volg ik Antony al sinds hij bij Ajax zit en ik weet dat hij een grote speler is. Ik hoop veel van hem te leren, hij is een goed voorbeeld voor me”, aldus Conceição.