Wilfred Genee wordt presentator van nieuwe voetbaltalkshow op Veronica

Woensdag, 27 juli 2022 om 22:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:14

Talpa gaat ruim een halfjaar na het beëindigen van Veronica Inside een nieuwe voetbaltalkshow onderbrengen op Veronica, aldus het Algemeen Dagblad. Wilfred Genee zal het programma gaan presenteren, waarbij Wesley Sneijder, Andy van der Meijde en Wim Kieft geregeld als analisten zullen aanschuiven. De nieuwe talkshow zal iedere maandag- en vrijdagavond plaatsvinden op het oude tijdslot van Veronica Inside.

Afgelopen december ging de voetbaltallkshow Veronica Inside met het vaste trio Genee, René van der Gijp en Johan Derksen na ruim drie jaar door als VI Vandaag. De focus zou daarbij veel breder komen te liggen dan alleen voetbal. VI Vandaag - inmiddels gerebrand als Vandaag Inside vanwege het stopzetten van de samenwerking met Voetbal International - ging van Veronica naar SBS6, wat ook onder Talpa valt. Het programma kwam eind april op hevige kritiek te staan vanwege pikante uitspraken van Derksen, maar is nog altijd te zien op tv.

De nieuwe talkshow op Veronica betekent niet dat Genee de stekker uit zijn werkzaamheden bij Vandaag Inside trekt. Het vooralsnog naamloze programma zal iedere maandag en vrijdag direct voorafgaan aan het project met Van der Gijp en Derksen. Daarbij is Vandaag Inside wel te zien op SBS6 in plaats van Veronica.

Markant genoeg ligt er ook bij RTL een onderzoek op tafel omtrent een nieuwe voetbaltalkshow. Talpa-eigenaar John de Mol beoogt al een tijdlang zijn tv- en radiobedrijf te verkopen aan de RTL Group, waarbij hij zo'n dertig procent van de algehele fusie in handen krijgt. De monopolist die dan ontstaat zal dan zowel over de uitzendrechten van de Champions League als die van de Europa League beschikken, waarmee er een holistisch voetbalpakket kan worden aangeboden. Wel is voor de overname van de RTL Group nog goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nodig.