Dynamo Kyiv beantwoordt walgelijke Turkse spreekkoren op enige juiste manier

Woensdag, 27 juli 2022 om 21:29 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:08

Dynamo Kyiv heeft woensdagavond de derde voorronde van de Champions League bereikt. In een bloedstollend duel met Fenerbahçe trok de Oekraïense club na verlenging uiteindelijk aan het langste eind: 1-2. Het heenduel was in een 0-0 gelijkspel geëindigd. Er werd een diepdonkere schaduw over de wedstrijd geworpen door een walgelijke actie van de Turkse fans. Nadat Dynamo Kyiv de 0-1 maakte, zette een deel van de supporters van de Gele Kanaries liederen ter aanmoediging van het regime van Vladimir Poetin in.

Waar de ontmoeting van vorige week in Polen (waar het eerste duel van het tweeluik plaatsvond in verband met de oorleg) in een bloedeloze 0-0 was geëindigd, was het ditmaal wederom wachten tot de wedstrijd loskwam. Echte hoogtepunten waren er niet in het eerste bedrijf, al werd de basis voor de boeiendere tweede helft wel gelegd. Dat was de gele kaart van Ismail Yüksek in de 29ste minuut.

Acht minuten na rust kreeg de middenvelder namelijk zijn tweede gele prent, waarmee hij zijn ploeg met tien man achterliet. Luttele momenten later opende Dynamo Kyiv de score. Tomasz Kedziora tikte de bal kunstig om zijn directe tegenstander heen en kreeg deze van binnen het strafschopgebied bij Vitaliy Buyalskyi, die het leer achter Altay Bayindir gleed. Direct na de treffer lieten de Fenerbahçe-fans in negatieve zin van zich horen.

Toch wist de ploeg van Jorge Jesus de rug te rechten. Twintig minuten voor tijd kreeg Fenerbahçe een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker, nadat Denys Popov met zijn overtreding een penalty weggaf. Enner Valencia schoot echter recht op doelman Heorhiy Bushchan en zag de bal via diens lichaam huizenhoog over vliegen. Vlak voor tijd maakten de Turken echter alsnog gelijk. Bushchan zat volledig mis bij een hoekschop van Lincoln, waardoor Attila Szalai snoeihard kon binnenkoppen voor de 1-1.

Verlenging moest uitwijzen wie het in de derde voorronde van het miljardenbal tegen Sturm Graz zou gaan opnemen. Even leken de ploegen af te stevenen op strafschoppen, tot Oleksandr Karavaev de Oekraïense fans in vreugde deed badderen. Kostiantyn Vivcharenko bracht de bal voor vanaf links, en de ingevallen middenvelder schoot dusdanig hard binnen dat Bayindir niet meer kon keren.