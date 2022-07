Eriksen opent rekening en Martínez debuteert voor United tegen Ryan Reynolds

Woensdag, 27 juli 2022 om 20:54 • Tom Rofekamp

Christian Eriksen kende woensdag een uitstekend officieus debuut voor Manchester United. In een besloten duel tegen Wrexham AFC - de club waar acteur Ryan Reynolds eigenaar van is - opende de Deen direct zijn doelpuntenrekening door de openingstreffer te verzorgen in een 4-1 zege. Ook Lisandro Martínez maakte zijn eerste minuten voor the Red Devils. Dit alles gebeurde onder het toeziend oog van Cristiano Ronaldo, die ook op trainingscomplex Carrington aanwezig was.

Trainer Erik ten Hag gebruikte het oefenduel onder meer om voor wedstrijdscherpte bij enkele gevestigde namen te zorgen. Daar het achter gesloten deuren werd gespeeld en ook niet werd uitgezonden, is er weinig bekend. Wel weet regionale krant Manchester Evening News dat Eriksen de score opende uit een vrije trap en Wrexham-verdediger Aaron Hayden nog voor de rust gelijkmaakte. Alejandro Garnarcho, de vorig seizoen door Feyenoord begeerde Amad Diallo en Alex Telles verzorgden na de thee de overige treffers.

BBC-journalist Alex Turk weet dat naast Eriksen ook Martínez zijn eerste minuten maakte. De Argentijn werd woensdag officieel gepresenteerd door Manchester United op de clubwebsite. "Het is een eer om bij deze geweldige voetbalclub te tekenen", zei Martínez, die ook lovende woorden voor inmiddels ex-werkgever Ajax overhad. "Ik heb daar een ongelooflijke tijd gehad, maar voel dat het moment daar is om mezelf in een andere omgeving te testen. Nu ben ik bij de perfecte club om dit te doen."

United werkt voor de competitiestart op 7 augustus tegen Brighton & Hove Albion nog twee oefenwedstrijden af. Op 30 juli oefent de selectie van Ten Hag tegen Atlético Madrid; een dag later staat er een ontmoeting met Rayo Vallecano op het programma. Vooral het treffen met eerstgenoemde krijgt extra lading, gezien het gerucht van de interesse in Ronaldo. De Portugees kampt al een tijdlang met een vertrekwens en heeft volgens The Times wel oren naar een terugkeer naar de Spaanse hoofdstad.