Ultra's sparen pijn noch moeite om mening over komst Ronaldo te verkondigen

Woensdag, 27 juli 2022 om 20:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:07

De harde kern van Atlético Madrid zit absoluut niet te wachten op de komst van Cristiano Ronaldo. De Frenze Atlético deelde woensdagavond beelden op Twitter van een groot spandoek, inclusief een tekst waarover geen misverstanden bestaan. Bang hoeven de trouwe fans van Atlético echter niet te zijn voor de komst van de voormalig Real Madrid-vedette: voorzitter Enrique Cerezo noemde een eventuele overgang al 'onmogelijk'.

"CR7 not welcome", valt er nietsverbloemend te lezen op het spandoek. Het canvas werd zowel tentoongesteld aan de kant tijdens het oefenduel met Numancia als op de gevel van het Wanda Metropolitano, waar het (tijdelijk) werd opgehangen. Ronaldo maakte tussen 2009 en 2018 furore in het shirt van aartsrivaal Real Madrid en verklaarde al meerdere keren openlijk zijn liefde aan de Koninklijke. Daarom zit de harde kern van Atlético alles behalve te wachten op de komst van de Portugees.

The Times pakte zondag uit met het nieuws dat los Rojiblancos bovengemiddelde interesse zouden hebben in het binnenhalen van Ronaldo. Volgens de kwaliteitskrant voelt de 35-jarige aanvaller ook wel wat voor een terugkeer naar de Spaanse hoofdstad, vooral vanwege het feit dat zijn huidige club Manchester United komend seizoen geen Champions League-voetbal speelt. Cerezo ontkende echter dat Atlético bezig is met de komst van Ronaldo: "Ik weet niet wie die verhalen heeft verzonnen. Het is absoluut niet waar. Het is praktisch onmogelijk voor hem om naar Atlético Madrid te komen", aldus de bestuurder tegenover COPE.

Ronaldo had dinsdag in Manchester samen met zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes een gesprek met Erik ten Hag over zijn toekomst. Ook Sir Alex Ferguson, met wie Ronaldo nog altijd een goede band onderhoudt, was daarbij aanwezig. Volgens Engelse media hebben de gesprekken echter niets opgeleverd. De wens van de Portugese steraanvaller om te vertrekken is er nog steeds, terwijl the Red Devils hem niet willen laten gaan.