Twee tegenvallers voor Feyenoord in aanloop naar seizoenstart in Arnhem

Woensdag, 27 juli 2022 om 19:24 • Wessel Antes

Orkun Kökcü zal in de eerste competitiewedstrijd van Feyenoord tegen Vitesse hoogstwaarschijnlijk ontbreken, zo geeft trainer Arne Slot aan tegenover ESPN. De international van Turkije liep dinsdag op de training een blessure op na een stevige tackle van Jorrit Hendrix. Verder meldt Slot dat hij niet verwacht dat Santiago Giménez in Arnhem al van de partij is. Een tweede domper voor de trainer, die voor de start van de competitie had gehoopt op een nieuwe spits.

De kans dat Kökcü er volgende week zondag bij is in Arnhem, is niet groot volgens Slot. Ook Gernot Trauner is nog een twijfelgeval momenteel. In de oefenwedstrijd tegen NAC woensdag speelde jongeling Sem Valk op zijn positie. ''Dat is iets wat ik liever anders had gezien. De jongens die regelmatig spelen zijn fysiek klaar voor de competitiestart. Het is inderdaad zo dat er jongens zijn die met blessures door de voorbereiding zijn gekomen. Die zijn er fysiek niet klaar voor om negentig minuten te spelen. Ik verwacht niet dat Orkun op het veld zal staan. Van Trauner is het nog afwachten.''

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tegen Vitesse zijn nieuwelingen Oussama Idrissi en Sebastian Szymanski wel van de partij. In de komende dagen hoopt Slot ook de naam van Quinten Timber toe te voegen aan dat rijtje. ''Dan is het de vraag hoe snel die inzetbaar zijn qua fitheid. Dus dat zal best nog wel eens puzzel worden. De eerste competitiewedstrijd zal als een wedstrijd in de voorbereiding voelen qua speelminuten geven aan jongens, omdat er meerderen zijn die nog geen negentig minuten kunnen spelen. Timber? Die heeft weinig wedstrijden gespeeld begreep ik, maar heeft wel veel meegetraind. Die is dus wel fit, maar ook nog geen speler van ons.''

Verder lijkt het een kwestie van tijd voor Giménez zich bij Feyenoord zal melden. De aanvaller zou deze week al richting Rotterdam komen. Toch kan Slot in de uitwedstrijd bij Vitesse nog niet rekenen op de Mexicaanse spits. ''We hopen inderdaad dat we Giménez gaan vastleggen, maar hij is dan ook weer een speler die een visum nodig heeft. Dat duurt ook weer een tijdje. Dat is dus ook weer een jongen die niet de eerste wedstrijd tegen Vitesse beschikbaar is. Het is wel heel goed dat we met spelers bezig zijn die ons gaan versterken.” Slot sprak eerder al publiekelijk uit dat hij voor het begin van de Eredivisie een nieuwe optie voor de spitspositie had willen hebben.