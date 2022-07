Transfervrije Jeremain Lens staat na verloren jaar voor onverwachte overstap

De 34-jarige Jeremain Lens gaat voor twee seizoenen tekenen bij FC Versailles 78 in Frankrijk, zo meldt L'Équipe. Daarmee zou de 34-voudig international van het Nederlands elftal binnenkort te bewonderen zijn op het derde niveau van Frankrijk. Het contract van Lens bij Besiktas liep op 1 juli af en zodoende is de buitenspeler momenteel transfervrij.

Versailles promoveerde pas in het afgelopen seizoen naar de Championnat National. Daar komt de club komend seizoen Girondins de Bordeaux tegen, dat na de degradatie uit de Ligue 1 ook nog eens een divisie werd teruggezet vanwege financiële problemen. Versailles is zeer ambitieus en wil met Lens zo snel mogelijk doorstoten naar de Ligue 2. De club wordt in die missie financieel ondersteund door een zeer vermogende investeerder.

Frankrijk zou het vijfde land zijn waarin Lens tijdens zijn carrière aan de slag gaat. De aanvaller debuteerde in 2006 voor AZ en speelde in Nederland daarnaast voor PSV en NEC. Daarna speelde Lens twee seizoen voor Dynamo Kiev. Vervolgens speelde Lens een seizoen onder Dick Advocaat bij Sunderland, waarna hij voor een lange periode naar Turkije vertrok. In Turkije had Lens in totaal drie verschillende werkgevers. De rechtspoot speelde een seizoen bij Fenerbahçe, maar was het meest succesvol bij Besiktas. In 101 officiële wedstrijden voor de club maakte hij twaalf doelpunten. Daarnaast gaf hij twintig assists. In het seizoen 2020/21 speelde Lens op huurbasis voor Fatih Karagümrük.

In het afgelopen seizoen speelde Lens geen enkele wedstrijd. Bij Besiktas kwam de aanvaller op een gegeven moment in een lastige situatie terecht, zo vertelde hij in maart tegenover ESPN. "Twee jaar geleden is mijn situatie drastisch veranderd. Ik ben toen uit de selectie gezet en apart gaan trainen. Ik heb na een half jaar nog bij een andere club hier in Istanbul gezeten en ben in de zomer teruggekomen. Daarna is het helaas niet tot een transfer gekomen. Dat geldt ook voor de afgelopen winter.”