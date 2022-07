Napoli vindt in ‘monster van Champions League-niveau’ opvolger van Koulibaly

Woensdag, 27 juli 2022 om 15:42 • Jordi Tomasowa

Napoli heeft in Min Kim-jae de opvolger van de naar Chelsea vertrokken Kalidou Koulibaly gevonden. De Italianen betalen aan Fenerbahçe de vastgelegde afkoopsom van 19,5 miljoen euro voor de 25-jarige Zuid-Koreaan. Kim-jae tekent voor drie seizoenen in Napels met een optie voor nog twee jaar.

Kim speelde uiteindelijk slechts één seizoen voor Fenerbahçe, dat hem in de zomer van 2021 voor drie miljoen overnam van het Chinese Beijing Guoan. Met veertig interlands voor Zuid-Korea beschikt de 1,90 meter lange centrumverdediger over genoeg ervaring. Kim lijkt bij Napoli de directe vervanger van Koulibaly, die voor 38 miljoen euro de overstap naar Chelsea maakte.

De transfer van Kim naar Napoli kondigde zich na wekenlange onderhandelingen al enige tijd aan. Zo liet trainer Luciano Spalletti al lovend uit over zijn kersverse aanwinst. “Hij is een geschikte speler voor Napoli. Kim is een verdediger van Champions League-niveau”, zei de Italiaanse oefenmeester tegenover Radio Kiss Kiss. De transfer kwam woensdagmiddag dus officieel rond. “The Monster è azzurro!”, schrijft Napoli bij een video waarin is te zien dat Kim zijn handtekening zet.