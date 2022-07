Feyenoord laat met gretige debutant Szymanski niets heel van NAC Breda

Woensdag, 27 juli 2022 om 14:51 • Wessel Antes • Laatste update: 15:34

Feyenoord heeft woensdagmiddag op Sportcomplex Varkenoord een gemakkelijke 6-1 zege kunnen boeken tegen NAC Breda. In het basiselftal van Arne Slot maakte Sebastian Szymanski zijn officieuze debuut voor Feyenoord, dat veel te sterk was voor een jeugdig NAC. De Rotterdamse doelpunten werden gemaakt door Patrik Wålemark, Alireza Jahanbakhsh, Cole Bassett, Lennard Hartjes, Mohamed Taabouni en Stef de Wijs (eigen doelpunt). Tien minuten voor tijd redde Sabir Agougil de Bredase eer door te scoren.

Slot wisselde zijn elftal op enkele posities ten opzichte van de wedstrijd tegen Olympique Lyon (0-2 nederlaag) afgelopen zondag. Waar rechtsback Mimeirhel Benita tegen de Fransen een goede indruk achterliet mocht Lutsharel Geertruida woensdagmiddag op zijn positie starten. Centraal achterin kwam daardoor een plek vrij voor jongeling Sem Valk. Als linksback kreeg Quilindschy Hartman de voorkeur boven Marcus Pedersen. Op het middenveld was Szymanski de vervanger van de geblesseerde Orkun Kökcü, terwijl voorin Danilo werd vervangen door Jahanbakhsh.

De felle debutant Szymanski liet zich in de eerste helft van de wedstrijd al goed zien en lijkt een ware versterking te zijn voor de Rotterdammers, die woensdagmiddag geen kind hadden aan het elftal van NAC. Halverwege de eerste helft wist Feyenoord het overwicht om te buigen in een doelpunt. Het was Wålemark die de bal na belabberd uitverdedigen van NAC op heerlijke wijze met links in de kruising wist te krullen. Acht minuten later kreeg NAC-linksback De Wijs de bal ongelukkig tegen zijn hoofd aangeschoten, waardoor hij zijn eigen keeper passeerde.

Nog voor rust was het Jahanbakhsh die op aangegeven van Fredrik Aursnes overtuigend de 3-0 kon binnen schieten. Vlak na rust ging Feyenoord vrolijk verder. Op aangeven van Danilo was het de jonge Amerikaan Bassett die beheerst de vierde Rotterdamse treffer wist te noteren. Na ruim een uur spelen kreeg ook Jean-Paul Boëtius nog minuten van Slot. De transfervrije proefspeler maakte een goede indruk en liet zien dat hij op de nummer 10 positie flinke stappen heeft gemaakt bij 1. FSV Mainz 05 in de afgelopen jaren.

Hartjes zorgde daarna voor het mooiste doelpunt van de middag. Met een aantal heerlijke bewegingen passeerde de negentienjarige middenvelder meerdere spelers van NAC. Na een korte combinatie met Noah Naujoks schoot Hartjes de bal uiteindelijk zelf achter keeper Van Lare. In de 73e minuut kon ook Taabouni zijn tweede treffer van de voorbereiding meepikken. Vanaf de rand van het strapschopgebied wist de flamboyante middenvelder de bal scherp tegen de touwen te schieten. In de 81e minuut was het Agougil die vanuit een corner de 6-1 binnen kon werken. Dat was direct ook de eindstand van de ongelijkwaardige oefenwedstrijd.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Valk, Senesi, Hartman; Aursnes, Szymanski, Toornstra; Wålemark, Jahanbakhsh, Dilrosun

Wisselspelers Feyenoord: Marciano, Benita, Van der Zeeuw, Kleijn, Bassett, Boëtius, Taabouni, Naujoks, Hartjes, Dermane, Milambo, Danilo, Groen

Opstelling NAC: Van Lare; Lucassen, Velthuis, Besselink, De Wijs; Agougil, Brandt, Banzuzi; Kotzebue, Kosiah en De Rooij

Wisselspelers NAC: Kortsmit, Mekkaoui, Van Schuppen, Velanas, Joannes, Mashart, Silva, Mac Nulty, Ligeon