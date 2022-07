Martínez verklaart keuze voor Man United en heeft dankwoord over voor Ajax

Woensdag, 27 juli 2022 om 14:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:54

Lisandro Martínez mag zich eindelijk speler van Manchester United noemen. De transfer van de Argentijn van Ajax naar the Red Devils was al geruime tijd bekend, maar de clubs maakten de overgang woensdagmiddag pas officieel. Martínez laat in een eerste reactie weten enorm trots te zijn op zijn transfer naar de Engelse grootmacht.

Martínez heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarige verbintenis op Old Trafford. Ajax ontvangt een vaste transfersom van 57,37 miljoen euro voor de 24-jarige centrumverdediger, die in Amsterdam nog drie seizoenen vastlag. Door diverse bonussen kan dat bedrag nog eens met tien miljoen euro oplopen. Martínez, in 2019 voor zeven miljoen euro overgenomen door Ajax van Defensa y Justicia, wilde maar wat graag herenigd worden met manager Erik ten Hag en drong er bij Ajax op aan om de onderhandelingen met United aan te gaan. De onderhandelingen hebben dus geresulteerd in een meerjarig contract bij de nummer zes in de Premier League van afgelopen seizoen.

"Het is een eer om bij deze geweldige voetbalclub te tekenen. Ik heb zo hard gewerkt om dit moment te bereiken en nu ik hier ben, ga ik mezelf nog verder pushen", zegt Martínez op de clubsite van United. "Ik heb het geluk gehad om in mijn carrière altijd voor succesvolle teams gespeeld te hebben en dat wil ik bij Manchester United voortzetten. Er zal veel werk zijn om dat moment te bereiken, maar ik ben ervan overtuigd dat we het onder deze manager (Erik ten Hag, red.) en staf samen met mijn nieuwe teamgenoten kunnen bewerkstelligen.

Martínez heeft tot slot ook nog mooie woorden voor Ajax en zijn supporters. "Ik wil Ajax en hun fans bedanken voor alle steun die ze me hebben gegeven. Ik heb daar een ongelooflijke tijd gehad, maar voel dat het moment daar is om mezelf in een andere omgeving te testen. Nu ben ik bij de perfecte club om dit te doen."