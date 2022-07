‘Feyenoord toont concrete interesse in linksback van AS Roma’

Woensdag, 27 juli 2022 om 14:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:29

Feyenoord heeft concrete interesse in Matías Viña, zo schrijft het Twitter-account 1908.nl, gelieerd aan het doorgaans betrouwbare Feyenoord Transfermarkt. De Rotterdammers zijn op de linksbackpositie nog altijd op zoek naar een opvolger van Tyrell Malacia, die recent naar Manchester United vertrok. Viña beschikt momenteel nog over een contract tot medio 2026 bij AS Roma.

Viña brak in 2017 als jeugdexponent door bij het Uruguayaanse Nacional, waarna hij drie jaar later voor 6,25 miljoen euro een transfer naar Palmeiras verdiende. In de zomer van 2021 maakte de inmiddels 24-jarige linksback voor dertien miljoen euro de overstap naar het AS Roma van José Mourinho. Aangezien Viña bij i Giallorossi nog over een langdurig contract beschikt, zet Feyenoord volgens 1908.nl in eerste instantie in op huur met een eventuele optie tot koop.

Viña kwam afgelopen seizoen tot 36 officiële duels voor AS Roma, waaronder 26 in de Serie A. Vlak voor het verstrijken van de gewonnen Conference League-finale tegen Feyenoord kwam de Uruguayaan nog als invaller binnen de lijnen voor Rick Karsdorp. Feyenoord was lange tijd in de markt voor Ian Maatsen. Het was de bedoeling dat de twintigjarige verdediger van Chelsea de opvolger zou worden van Malacia in Rotterdam-Zuid. Maatsen koos echter voor een uitleenbeurt aan Burnley.