Ajax zet tweetal verdedigers in de etalage; Schuurs wil zelf weg

Woensdag, 27 juli 2022 om 13:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:43

De selectie van Ajax begint steeds meer vorm te krijgen in aanloop naar de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen. De Amsterdammers hopen zich nog op twee plekken te versterken. Er wordt niet uitgesloten dat er ook nog een extra middenvelder komt. In de achterhoede hebben Sean Klaiber en Lisandro Magallán te horen gekregen dat ze mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever, weet De Telegraaf. Perr Schuurs heeft zelf te kennen gegeven graag te willen vertrekken.

De rechtsbackpositie is een van de plekken waar Ajax naar kijkt momenteel. Met Devyne Rensch heeft Alfred Schreuder slechts één serieuze optie tot zijn beschikking. Voor Sean Klaiber, die door Erik ten Hag als rechtsback naar Ajax is gehaald, is er geen toekomst bij de club. Klaiber kampte afgelopen seizoen met een zware knieblessure en moest Noussair Mazraoui voor zich dulden. De voormalig speler van FC Utrecht kwam tot dusver slechts vijftien keer in actie in competitieverband namens de Amsterdammers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook voor Magallán is er geen plek binnen de selectie van Schreuder. De Argentijn heeft nog een contract tot volgend jaar zomer, maar kan mogelijk gratis vertrekken. Magallán drukt met zijn salaris behoorlijk op de financiële huishouding, waardoor Ajax hem het liefst ziet gaan. Ajax verhuurde de mandekker al aan Deportivo Alavés, FC Crotone en RSC Anderlecht. In de voorbereiding maakte hij speelminuten tegen SC Paderborn (90 minuten), Lokomotiva Zagreb (45 minuten), KAS Eupen (45 minuten) en Red Bull Salzburg (27 minuten).

Naast Klaiber en Magallán staat Ajax ook open voor een tijdelijk vertrek van Mohamed Daramy. Onder meer Club Brugge is in de markt voor de van FC Kopenhagen overgekomen aanvaller. Iemand die zelf heeft aangegeven graag te willen verkassen is Schuurs. De centrale verdediger is gebaat bij speeltijd, maar geldt bij Ajax niet als vaste waarde en heeft onder meer Jurriën Timber voor zich in het hart van de defensie. Geïnteresseerde clubs kunnen Schuurs voor zo'n twaalf miljoen euro losweken. De club wil bij een vertrek een waardige vervanger inlijven, zo meldt De Telegraaf.