Dortmund komt met positief nieuws: Haller ondergaat succesvolle operatie

Woensdag, 27 juli 2022 om 13:18 • Jordi Tomasowa

Sébastien Haller heeft een succesvolle operatie ondergaan. Dat meldt zijn club Borussia Dortmund. “De operatie is zeer, zeer goed verlopen en het gaat heel goed met hem”, zegt Sebastian Kehl, sportief directeur van BVB in een video-interview.

“Haller was heel stabiel en ongelooflijk positief. Hij zei ook tegen het team: ‘Doe je werk, geef alles. Zorg ervoor dat als ik terugkeer, we nog steeds volledig in de titelrace zijn’. En dat is wat de jongens zullen doen”, aldus Kehl. Vorige week maandag werd bekend dat de Frans-Ivoriaanse spits het trainingskamp van Dortmund onmiddellijk had verlaten nadat hij zich niet lekker voelde. Bij de 28-jarige centrumspits werd in het ziekenhuis vervolgens een teelbaltumor vastgesteld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Haller gaf enkele dagen na de vaststelling in het ziekenhuis al een eerste positieve update "Goedenavond allen", schreef Haller in het Frans op Instagram. "Ik wilde jullie even laten weten dat de eerste stap is volbracht!” Haller plaatste een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed. "Ik wil graag Borussia Dortmund en het medische team bedanken, die uitzonderlijk goed voor mij zijn", aldus de aanvaller, die onlangs voor minimaal 31 miljoen euro werd weggehaald bij Ajax. "Grote dank ook aan al het verplegend personeel van het ziekenhuis voor hun steun en vriendelijkheid."