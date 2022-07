Feyenoord heeft met Idrissi mogelijke opvolger van Sinisterra binnen

Woensdag, 27 juli 2022 om 12:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:26

Feyenoord huurt Oussama Idrissi komend seizoen van Sevilla, zo maken de Rotterdammers via de officiële clubkanalen bekend. De Marokkaans international moet de aanvallende opties voor trainer Arne Slot vergroten. Idrissi beschikt bij Sevilla nog over een contract tot medio 2025, waardoor het vooralsnog gaat om een huurperiode van één jaar.

"De jaren hier in de jeugdopleiding hebben mij veel gebracht, als voetballer en als mens," vertelt Idrissi op de clubsite van Feyenoord. "Ik heb daar hele warme en mooie herinneringen aan en wil er hier graag meer aan toevoegen. Als speler van Feyenoord in De Kuip spelen is altijd een droom geweest. Ik ben enorm vereerd dat dat er nu van gaat komen."

Dinsdagochtend maakte 1908.nl melding van de interesse in Idrissi, waarna de ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgden. Feyenoord bereikte nog dezelfde dag een akkoord met los Rojiblancos. Idrissi kwam woensdag zonder problemen door de medische keuring en nu ook het papierwerk op orde is, kan de aanvaller aansluiten bij de selectie van Slot. Volgens het Algemeen Dagblad geldt Idrissi als feitelijke vervanger van Luis Sinisterra, die voor een recordbedrag van 25 miljoen euro exclusief bonussen naar Leeds United vertrok.

Idrissi maakte na twee sterke jaren in Groningse dienst in januari 2018 de overstap naar AZ, de club waar hij in het seizoen 2019/20 al succesvol samenwerkte met Slot. Bij AZ groeide de vleugelaanvaller uit tot absolute smaakmaker, waarmee hij tweeënhalf jaar later een fraaie transfer naar Sevilla verdiende. De Andalusische club legde destijds twaalf miljoen euro op tafel in Alkmaar. Dat prijskaartje heeft Idrissi echter nog niet waar kunnen maken. In zijn eerste half jaar in Sevilla kwam hij tot slechts drie duels in LaLiga, waarop de club hem besloot te verhuren aan Ajax.

Ook in Amsterdam belandde Idrissi op het tweede plan, al kon hij er wel zijn eerste landstitel op zijn palmares bijschrijven. Na terugkomst in Sevilla gaf trainer Julen Lopetegui de rappe linksbuiten nog een handvol invalbeurten in LaLiga, voordat hij wederom op huurbasis mocht verkassen. Bij Spaanse laagvlieger Cádiz raakte Idrissi eindelijk weer verzekerd van speeltijd: in dertien optredens stond hij twaalf keer aan de aftrap.