Lacazette reageert via Twitter op vermeende ruzie met Bosz

Woensdag, 27 juli 2022

Alexandre Lacazette ontkent dat hij het zondag tijdens de oefenwedstrijd tegen Feyenoord (0-2 winst) aan de stok heeft gekregen met Peter Bosz. Volgens Foot Mercato waren de oefenmeester en de teruggekeerde aanvaller het in de kleedkamer niet eens over een tactische omzetting, waarna Lacazette de Nederlander van repliek diende. De Franse spits reageert woensdag via Twitter op de aantijgingen.

In de rust van de met 0-2 gewonnen oefenwedstrijd zou het tot een woordenwisseling zijn gekomen tussen Lacazette en Bosz. "Sinds enkele weken begrijpen sommige spelers niet alle instructies van de Nederlandse coach of zijn spelplan", aldus Foot Mercato. "Bosz vroeg Lacazette zich te positioneren op een plek waar hij zich niet aan hield." Naar verluidt kreeg de Fransman bijval van zijn ploeggenoten. Even daarvoor had Lacazette op een 0-1 voorsprong gezet met een knap schot van afstand.

Waaaaaaaw ?? ?????? — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) July 27, 2022

Volgens Lacazette is van onenigheid geen sprake geweest. De aanvaller drukte zich op Twitter uit door de vermeende leugens aan de kaak te stellen met smileys met groeiende neuzen, als verwijzing naar Pinokkio, de beroemde houten pop wiens neus groeit als hij liegt. "Waaaaaaaw", luidt de begeleidende tekst. Bosz kan geen onrust gebruiken in de kleedkamer. Er is de oefenmeester veel aan gelegen om te presteren dit seizoen.

Afgelopen seizoen eindigde de voormalig oefenmeester van Ajax teleurstellend als achtste, waardoor de club dit seizoen niet uitkomt in Europees verband. De terugkeer van Lacazette moet Lyon weer kleur op de wangen geven. Ook het aantrekken van Corentin Tolisso zorgt voor hoop bij de achterban van de Franse club. Daarnaast verzekerde Bosz zich van Johan Lepenant en Nicolás Tagliafico, die werd overgenomen van Ajax. Voor Lyon begint het seizoen op 5 augustus met een thuiswedstrijd tegen Ajaccio.