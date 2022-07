Cristiano Ronaldo heeft wéér een optie minder: ‘Het is praktisch onmogelijk’

Woensdag, 27 juli 2022 om 11:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:39

Atlético Madrid lijkt toch niet in de markt voor Cristiano Ronaldo. The Times meldde zondag nog dat Ronaldo in de nadrukkelijke belangstelling van de Spaanse topclub staat, maar deze geruchten worden nu door voorzitter Enrique Cerezo de kop ingedrukt. “Het is praktisch onmogelijk voor hem om naar Atlético te komen”, aldus Cerezo.

Ronaldo ziet volgens The Times een overgang naar Atlético zelf wel zitten. De Portugese sterspeler wil komend seizoen graag in de Champions League spelen en heeft die mogelijkheid bij Manchester United niet, dat genoegen moet nemen met de Europa League. De Engelse kwaliteitskrant plaatste zondag wel direct een kanttekening dat er enkele belangrijke hobbels weggenomen dienden te worden. De gortige salariseisen van Ronaldo leken het belangrijkste obstakel.

Bij monde van voorzitter Cerezo laat Atlético echter weten helemaal niet bezig te zijn met het inlijven van Ronaldo. “Ik weet niet wie de verhalen over Cristiano Ronaldo naar Atlético Madrid heeft verzonnen. Het is absoluut niet waar. Het is praktisch onmogelijk voor hem om naar Atlético Madrid te komen”, zegt Cerezo tegenover COPE.

Ronaldo had dinsdag in Manchester samen met zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes onder meer een gesprek met Erik ten Hag over zijn toekomst. Volgens Engelse media hebben de gesprekken echter niks opgeleverd. De wens van de Portugese steraanvaller om te vertrekken is er nog steeds, terwijl the Red Devils hem niet willen laten gaan.

Ronaldo werd de afgelopen weken al gelinkt aan verschillende topclubs, waaronder Bayern München. Voorzitter Oliver Kahn herhaalde dinsdag in gesprek met BILD zijn woorden van eerder deze maand. Ook een transfer naar der Rekordmeister is geen optie meer voor Ronaldo. “We hebben intern over Cristiano Ronaldo gediscussieerd. We zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat hij, ondanks de waardering die ik voor hem heb, niet in onze filosofie past", aldus Kahn.