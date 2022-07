Nederlanders bij Atalanta opgeschrikt door positief dopinggeval

Woensdag, 27 juli 2022 om 10:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:18

José Luis Palomino is met onmiddellijke ingang geschorst als gevolg van een positieve dopingtest, zo maakt Atalanta bekend via de officiële kanalen. De verdediger liep tegen de lamp nadat hij zeer waarschijnlijk het verboden middel nandrolon had ingenomen. Palomino is aangemeld door het Nationale Antidopingtribunaal in Italië en komt voorlopig niet in actie, zo laat zijn werkgever weten.

Nandrolon is een anabool steroïd met een gering masculiniserend effect en wordt doorgaans toegepast bij aandoeningen waarbij het belangrijk is dat eiwitten door het lichaam worden vastgehouden. Wanneer Palomino het middel heeft ingenomen is niet bekend. "De Nationale Antidopingrechtbank heeft, in overeenstemming met het verzoek van de Nationale Antidopingaanklager, Jose 'Luis Palomino (FIGC) uit voorzorg geschorst wegens overtreding van de artikelen 2.1 en 2.2. De controle werd uitgevoerd door NADO Italië", valt te lezen in een officiële verklaring.

De positieve test kwam aan het licht tijdens een onverwachte controle. De verdediger is per direct geschorst in afwachting van nader onderzoek en een herhalingstest. Nandrolon is een verboden stof die eind jaren negentig en begin jaren 2000 herhaaldelijk in dopingtests in de Serie A verscheen, omdat later werd ontdekt dat het was opgenomen in en niet vermeld op de etiketten van sommige vitamine-integrators. Onder meer Edgar Davids, zie zelf altijd heeft ontkend, werd betrapt op gebruik van het verboden middel.

Palomino werd in 2017 door Atalanta overgenomen van FK Ludogorets. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers in de verdediging onder het bevel van Gian Piero Gasperini. Palomino heeft nog een contract tot volgend jaar zomer. Tot dusver vergaarde hij 155 Serie A-wedstrijden voor de club, oplopend tot 202 in alle competities, waarin hij acht doelpunten maakte en vijf assists gaf. Afgelopen seizoen kwam hij tot 45 officiële wedstrijden.