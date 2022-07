Ongekende taferelen in Rome: Dybala onthaald als nieuwe keizer

Paulo Dybala is dinsdagavond onder toeziend oog van duizenden fans gepresenteerd bij AS Roma. De van Juventus overgekomen aanvaller heeft in Rome een contract getekend tot medio 2025 en kan volledig rekenen op de steun van de supporters. Romeinse fans trokken massaal naar het Palazzo Della Civiltà Italiana, ook wel bekend als het Colosseo Quadrato. Ook de livestream van de presentatie werd veelvuldig bekeken.

Naar schatting waren er dinsdag zo'n achtduizend fans aanwezig bij de presentatie van Dybala. Nadat de aanvaller de supporters had bedankt voor hun aanwezigheid, ging hij met gekruiste benen op de trap zitten om onder de indruk te raken van het volkslied. Het clublied wordt vaker ten gehore gebracht tijdens thuiswedstrijden in het Stadio Olimpico, maar zelden in zo'n opmerkelijke setting. Beelden van de presentatie gaan inmiddels heel het internet over.

Er is een nieuwe keizer in Rome ?? pic.twitter.com/CzYN2j6LgF — ESPN NL (@ESPNnl) July 27, 2022

Naast de achtduizend fysiek aanwezige fans is de livestream naar schatting door zo'n vijftigduizend mensen bekeken. Met name de beelden waarbij Dybala op de trappen van een van de meest iconische gebouwen van Rome zit worden daags na de presentatie massaal gedeeld. De Argentijn had de clubs deze zomer voor het uitkiezen, maar raakte overtuigd door het verhaal van José Mourinho. De aanvaller gaat een jaarsalaris opstrijken van zes miljoen euro inclusief bonussen.

"De dagen voordat ik mijn contract tekende zaten vol emoties", erkende Dybala bij zijn presentatie. "De snelheid en vastberadenheid die Roma toonde heeft echt het verschil gemaakt voor mij. Ik kom bij een club in een opwaartse spiraal terecht, met een sterke fundering voor de toekomst. En het is een voorrecht dat ik met deze trainer mag gaan werken. Als tegenstander heb ik altijd veel waardering gehad voor de sfeer die de fans van Roma meebrachten. Ik kan niet wachten om ze een ode te brengen in dit shirt."