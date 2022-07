Karim Benzema laat zich bij eerste speelminuten meteen zien

Woensdag, 27 juli 2022 om 08:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:48

Real Madrid is er voor het eerst in vijf ontmoetingen niet in geslaagd zich te ontdoen van Club America. De ploeg van Carlo Ancelotti, die met een sterk basiselftal voor de dag kwam, moest genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. Hoogtepunt van het duel was de gelijkmaker van Karim Benzema. De Franse spits maakte zijn eerste minuten van de voorbereiding en schoot halverwege de eerste helft feilloos raak. Halverwege het duel werd hij naar de kant gehaald. Aanstaande zondag wordt de trip in de Verenigde Staten afgesloten met een oefenwedstrijd tegen Juventus.

Hoewel Real beter aan het duel begon, was het de Mexicaanse formatie die brutaal de leiding nam na vijf minuten spelen. Henry Martín onderschepte een schot van Miguel Layún om reservedoelman Andriy Lunin van dichtbij kansloos te laten. De Oekraïner nam de plek in van Thibaut Courtois, die afgelopen weekend tegen Barcelona nog de volledige wedstrijd in actie kwam. Alejandro Zendejas leek Club America na een kwartier op een ruimere voorsprong te zetten, maar zijn geplaatste schot ging rakelings langs de linkerpaal.

Ancelotti begon onder meer met Toni Kroos, Luka Modric, Antonio Rüdiger en Vinícius Júnior en had dus ook een basisplek ingeruimd voor Benzema. De Fransman bleef tegen Barcelona buiten de selectie, maar bewees ditmaal meteen zijn waarde. Na een combinatie met Marco Asensio op de rand van de zestien vond hij met een bekeken schot de rechterhoek: 1-1. Het waren voor de aanvoerder zijn eerste minuten van de voorbereiding. Halverwege het duel bleef hij in de kleedkamer achter voor Rodrygo.

Met onder meer David Alaba, Eden Hazard en Aurélien Tchouaméni na rust binnen de lijnen had De Koninklijke ook in het tweede bedrijf het betere van het spel. In de 53e minuut werd Lucas Vázquez in het vijandelijke strafschopgebied naar de grond gewerkt door Mauricio Reyes, waarna Hazard Real de eerste voorsprong van de wedstrijd bezorgde. De Belg schoot feilloos raak vanaf elf meter. Ook aan de andere kant ging de bal op de stip. Na een dubieuze overtreding op Alvaro Fidalgo was het voormalig jeugdproduct van de Madrileense club zelf verantwoordelijk voor de gelijkmaker: 2-2.