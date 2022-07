Ajax nog lang niet klaar op de transfermarkt: Santiago Arias aangeboden

Alfred Schreuder kan bij Ajax nog de nodige versterkingen verwelkomen, weet De Telegraaf. De Amsterdammers toonden zich al slagvaardig deze transferwindow, maar zijn nog niet uitgeshopt. Volgens het dagblad ligt de prioriteit bij het aantrekken van een nieuwe spits en een rechtsback. Ook een extra middenvelder wordt niet uitgesloten. Voor de rechtsbackpositie zou Santiago Arias een optie kunnen zijn. De Colombiaan en voormalig PSV'er mag vertrekken bij Atlético Madrid en is aangeboden bij de regerend landskampioen.

Door het vertrek van Sébastien Haller is de spitspositie dun bezet bij Ajax. Brian Brobbey werd teruggehaald van RB Leipzig, maar door het vertrek van Danilo naar Feyenoord moet er zeker nog een aanvalsleider bijkomen. "We zijn aan het kijken, maar eenvoudig is het niet. Je zoekt een hele specifieke speler en ook nog eens in een specifieke rol", zei Schreuder daar afgelopen weekend over tegen Voetbal International. Schreuder vergelijkt de rol van de nieuwe spits met die van Klaas-Jan Huntelaar toen hij terugkeerde bij Ajax of Luuk de Jong bij Barcelona.

Voor de rechtsbackpositie moet een geduchte concurrent komen voor Devyne Rensch. Ajax raakte met Noussair Mazraoui een gewaardeerde kracht kwijt op de rechterflank en heeft Arias aangeboden gekregen als opvolger. De Colombiaan zou een terugkeer naar de Eredivisie wel zien zitten. Arias heeft nog een contract tot volgend jaar zomer bij Atlético, maar heeft van de clubleiding te horen gekregen dat hij transfervrij mag vertrekken. De verdediger wil dolgraag met Colombia naar het WK en is dus gebaat bij speeltijd. Zijn flinke salariseisen zouden Ajax echter weleens te gortig kunnen zijn.

Arias speelde tussen 2013 en 2018 in het shirt van PSV en wist met de Eindhovenaren onder meer drie keer landskampioen te worden. In de zomer van 2018 werd hij voor dertien miljoen euro weggeplukt door Atlético, waarna het bergafwaarts ging met zijn carrière. Arias kwam in zijn eerste seizoen in Madrileense dienst nog wel tot 25 competitieduels, maar werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan achtereenvolgens Bayer Leverkusen en Granada. Atlético heeft laten weten dat de Colombiaan ondanks zijn tot volgend jaar zomer lopende contract mag uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Op het middenveld is de bezetting in principe op orde, al sluit De Telegraaf niet uit dat er een extra middenvelder komt. Ajax toonde interesse in Quinten Timber, maar moest toezien hoe Feyenoord de slag om de speler van FC Utrecht wist te winnen. Edson Álvarez heeft van de clubleiding te horen gekregen dat hij voorlopig niet mag vertrekken. Ajax raakte met Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez al twee smaakmakers kwijt, maar speelde daar onder meer op in met de komst van Owen Wijndal. Ook Calvin Bassey maakte de gang naar de Johan Cruijff ArenA.