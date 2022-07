Frenkie en Memphis zien uitblinkende Dembélé schitteren tegen Juventus

Woensdag, 27 juli 2022 om 06:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:54

Barcelona heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor de tweede keer niet weten te winnen in de voorbereiding. De ploeg van trainer Xavi kwam in Dallas niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Juventus. Ousmane Dembélé eiste een hoofdrol voor zich op door beide Catalaanse treffers voor zijn rekening te nemen. Namens Juve scoorde Moise Kean tweemaal. Memphis Depay en Frenkie de Jong moesten beiden genoegen nemen met een invalbeurt en kregen daarmee opnieuw een signaal afgegeven.

Dembélé maakte een uiterst gretige indruk en zorgde al na twee minuten spelen voor het eerste gevaar van de wedstrijd, toen hij vanaf rechts naar binnen trok en het probeerde met een schot in de korte hoek. Ook Robert Lewandowski, die samen met Dembélé en Pierre-Emerick Aubameyang de voorhoede vormde, was ongelukkig in de afronding met een schot dat rakelings over ging. Juventus, dat niet kon beschikken over Paul Pogba en Dusan Vlahovic, zette daar een mogelijkheid voor Ángel Di María tegenover. De Argentijn brak door aan de linkerkant, maar kon tijdig worden afgestopt.

Nadat ook Kean een kans om zeep had geholpen namens de bezoekers was Dembélé aan de andere kant wel trefzeker. De buitenspeler slalomde knap door de verdediging om Wojciech Szczesny kansloos te laten met een diagonaal schot. Heel lang kon de ploeg van Xavi niet genieten van de voorsprong, daar Kean de stand al snel gelijk trok met een intikker op aangeven van Juan Cuadrado. Amper een minuut later zette Dembélé Barcelona voor de tweede keer op voorsprong met een identieke treffer. Opnieuw draaide hij naar zijn linker om raak te schieten in de verre hoek: 2-1.

Bij aanvang van de tweede helft verscheen onder meer Frenkie de Jong aan de aftrap. De middenvelder kwam binnen de lijnen voor Eric García en werd opnieuw in het hart van de defensie opgesteld. Raphinha zorgde voor het eerste gevaar door recht op de vuisten van de ingevallen Mattia Perin te schieten. Aan de overkant was Kean wel trefzeker. Nadat De Jong in eerste instantie nog kon onderscheppen, was de rebound besteed aan de spits van Juventus. De eveneens ingevallen Memphis Depay kreeg de mogelijkheid om Barça alsnog de volle buit te schenken, maar zijn poging leverde geen treffer op.